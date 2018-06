Schwedens kleine Prinzessin Leonore wird im Juni getauft

Stockholm (dpa) - Genau ein Jahr nach der Hochzeit von Schwedens Prinzessin Madeleine mit Chris O'Neill wird die kleine Tochter der beiden, Prinzessin Leonore, getauft. Die Familie will die Taufe am 8. Juni dieses Jahres in der Kirche von Schloss Drottningholm feiern, dem Wohnsitz der schwedischen Royals. Das teilte das Königshaus in Stockholm mit. Nähere Details etwa zu Taufpaten wurden nicht bekannt. Prinzessin Leonore Lilian Maria kam am 20. Februar in New York zur Welt. Das erste Kind von Madeleine und ihrem Mann, dem Banker O'Neill, steht an fünfter Stelle der schwedischen Thronfolge.