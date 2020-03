Schwarzwald und Zollern bilden künftig Regionenstaffel

Beim Infoabend des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) zum neuen Jugendspielsystem 1-3-9 im voll besetzten Sportheim des SV Schörzingen hat Horst Dürr (WFV-Jugendspielleiter) ausführlich über die Änderungen referiert. Da diese Änderung die A-/B- und C-Junioren der Bezirke Schwarzwald und Zollern betrifft, war dies eine Pflichtveranstaltung für alle Vereine.

In der kommenden Saison 2020/2021 spielen in den Bezirken die Altersstufen A-, B- und C-Junioren in ihren Bezirksstaffeln noch getrennt in einer Qualifikation, die von September bis Dezember dauern wird. Dann entsteht aus den jeweiligen ersten fünf Mannschaften aus dem Schwarzwald und Zollern eine neue Regionenstaffel (S1).

Der jeweilige Meister der insgesamt neun neuen Regionenstaffeln steigt dann immer in die entsprechende Landesstaffel (Nord, Mitte, Süd) auf. Das bedeutet, dass es künftig hier keine Aufstiegsspiele mehr geben wird, der Meister darf entsprechend aufsteigen und die Spielsaison kann durchaus auch bis in den Juni hinein laufen.

Unter den Regionenstaffeln wird es dann in den Bezirken Schwarzwald/Zollern zusammen maximal drei Leistungsstaffeln geben, je nachdem wie viele Mannschaften gemeldet wurden. Darunter folgen als Letztes die Kreisstaffeln, von denen es auch maximal drei innerhalb eines Bezirks geben sollte. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionenstaffel ist abhängig von der Anzahl der nachgeordneten Leistungsstaffeln und den Absteigern aus der Landesstaffel. Wie viele Absteiger es in den Leistungsstaffeln geben wird, richtet sich nach der Anzahl darunter liegender Kreisstaffeln, denn dort wird der jeweilige Meister immer aufsteigen können. Der Start für das komplette neue Spielsystem wird zur Saison 2021/2022 sein.

Die Vereine scheinen gut vorbereitet gewesen zu sein, da in der anschließenden Diskussion und Fragerunde wenige Wortmeldungen kamen. Diese konnten von Horst Dürr schnell beantwortet werden.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr anstanden ergriff Michael Supper, WFV-Verbandsjugendleiter, das Wort. Er stellte fest, dass in den Bezirken gute Vorarbeit geleistet wurde. Er sagte, dass sich der WFV im Vorfeld nicht nur mit den Bezirken, sondern auch den Vereinen und den Jugendspielern ausgetauscht habe. „Dass es immer weniger Mannschaften in diesen Altersklassen gibt, ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das können wir ja nicht verhindern, aber ein veraltetes Spielsystem zu ändern, das sollte doch machbar sein“, sagte Supper.

So wurden schon nach dem Verbandstag 2015 in verschiedensten Richtungen Untersuchungen und Gespräche aufgenommen, das Ergebnis wurde nun bei diesem Infoabend bekannt gegeben. „Wie es mit dem neuen Spielsystem funktioniert, muss man abwarten, es ist auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt und für die nächsten Jahrzehnte fest verankert. Wenn es sein muss, dann können und müssen wir hier auch noch Änderungen vornehmen und nicht warten, bis wir keine Jugendlichen mehr haben. Fußball und sein Wettbewerb muss den Jugendlichen wieder Spaß bereiten, damit sie uns langfristig erhalten bleiben“, so der Verbandsjugendleiter.

Monika Alt (Bezirksjugendleiterin Schwarzwald) dankte Horst Dürr für sein Referat, Michael Supper für seine Worte, den vielen Bezirksmitarbeitern für die Unterstützung und überreichte dem ausrichtenden SV Schörzingen zum Dank einen Jugendspielball.