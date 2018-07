-An einer Gartenmauer ist am Sonntagmittag das Ausweichmanöver eines Autofahrers in geendet. Wie der 38-Jährige erst am Montag der Ehinger Polizei meldete, kam ihm gegen 13.20 Uhr in der Hauptstraße ein schwarzer VW entgegen.

Da der Golffahrer in der Kurve zu weit links fuhr, wich der 38-Jährige mit seinem Auto über eine Einfahrt aus. Damit verhinderte er zwar den drohenden Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden, jedoch prallte sein Wagen gegen eine Gartenmauer.

Nur am Auto entstand dabei ein Schaden, laut Polizeibericht rund 3000 Euro. Weil der Unfallverursacher weiterfuhr, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Es soll sich um einen jungen Mann mit kurzem Haar handeln.

Unfall sorgt im Tunnel für Stau

Ulm (sz) --Für längere Staus haben am Montagnachmittag ein Auffahrunfall im Westringtunnel und die Wendemanöver zahlreicher Fahrer gesorgt. Auslöser war ein Auffahrunfall in der Engstelle im Baustellenbereich.

Dort schob gegen 13:40 Uhr ein 46-Jähriger auf seiner Fahrt in Richtung Neu-Ulm drei Autos aufeinander. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15000 Euro. Zu den folgenden Staus trug bei, dass viele Fahrer in der Baustelle wendeten. Mit ihren Manövern verschoben sie die Fahrstreifentrennung aus sogenannten Bischofsmützen. Die Minibaken samt Gewichten ragten danach auf die beiden ohnehin engen Spuren. Sie mussten deshalb im gesamten Tunnel neu ausgerichtet werden. Bis zum Abschluss der Bergung und der Aufräumarbeiten entstanden in beiden Richtungen bis in den Abend erhebliche Behinderungen, auch auf den örtlichen Umleitungsstrecken.

Junge Frau verunglückt beim "Alten Fritz"

Ulm (sz) - Beim Alten Fritz ist eine junge Frau am Montag verunglückt. Wie die Polizeidirektion Ulm berichtet, kam die 18-jährige Roverfahrerin gegen 8 Uhr aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab. Ihr Kleinwagen rammte einen Baum, wobei ein Schaden von rund 8000 Euro entstand. Dank Gurt überstand sie den Unfall mit nur leichten Verletzungen.

55-Jähriger übersteht Überschlag verletzt

Ulm (sz) - Leichte Verletzungen hat ein 55-Jähriger am Montagabend in der Blaubeurer Straße davongetragen. Dieser überschlug sich mit seinem Auto. Der Mann aus dem Alb-Donau-Kreis war gegen 22.40 Uhr auf der B 28 nach Blaustein unterwegs, als ihm plötzlich unwohl wurde. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Mazda gegen den Bordstein und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und landete auf der Beifahrerseite. Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen, der sich zum Glück nicht bestätigte, brachte ihn der Rettungsdienst zunächst in eine Klinik. Den Schaden an seinem Auto beziffert die Polizei mit 10000 Euro. Bis die Unfallstelle geräumt war, musste die Polizei die B 28 einseitig sperren und eine Richtung über einen parallelen Nebenweg umleiten.