Im Kampf gegen die Waldbrände in Kalifornien hat Gouverneur Arnold Schwarzenegger fünf Helikopter der Nationalgarde in die Brandgebiete beordert. Die Hubschrauber sollen die tausenden Feuerwehrleute am Boden unterstützen. Schwarzenegger hatte sich in den Santa-Cruz-Bergen ein Bild von der Lage gemacht und Hilfe versprochen. Mehr als 2700 Hektar Land sind bereits abgebrannt.