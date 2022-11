Schwarz Weiß Donau findet wieder zu alter Stärke

SW Donau: Bereits vor Wochenfrist, am Sonntag nach dem Derby-Sieg gegen die SG Altheim, konnte Uwe Speiser vom Schwarz Weiß Donau Förderverein zwei Spieler aus der aktuellen Mannschaft des Bezirksligisten mit dem Bronze-Orden des Vereins für über 100 absolvierte Spiele im Trikot von Schwarz-Weiß Donau auszeichnen. Die beiden Spieler Francesco D’Alessio und Lukas Ottenbreit freuten sich über die Auszeichnung. (ame)

SW Donau: Sportlich ist bei Schwarz Weiß Donau derweil der schwache Rundenstart vergessen. Mit drei Siegen in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Timm Walter auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga hoch gekämpft. Beste Voraussetzungen also mittlerweile, an die erfolgreiche Saison 2021/22 anzuknüpfen.

SG Altheim: Die SG Altheim hat sich bei ihrem Bezirksligaspiel in Altshausen am Sonntag von ihrer besten Seite gezeigt und gewonnen. Am Mittwoch wird das abgebrochene Spiel gegen den FV Neufra nachgeholt. Trainer Martin Blankenhorn warnt vor dem Gastgeber, der inzwischen auf die Erfolgsspur zurückgefunden hat. Gespielt wird in Neufra ab 19 Uhr.

TSV Rißtissen: Martin Kaufmann trifft und trifft. Am Sonntag hat der Führende der Torjägerliste (10 Treffer) den TSV Rißtissen in der Kreisliga B1 mit seinem späten Tor zum 1:1-Ausgleich gegen die SGM Schmiechtal/Alb II vor der ersten Heimniederlage bewahrt.

SG Griesingen: Peter Gobs lag beim Kreisliga-A-Spiel der SG Griesingen gegen die SGM Schmiechtal/Alb am Sonntag immer auf der Lauer. Er bekam seine Chance und erzielte das 1:0. Doch dies reichte nicht zum Sieg der SG Griesingen, die einmal mehr unentschieden spielte.

TSG Ehingen II: Stephan Buslaev trifft auch in der zweiten Mannschaft der TSG Ehingen. Beim Sieg gegen Türkgücü Ehingen am Sonntag erzielte der A-Jugendspieler zwei Tore, wie bereits zuvor in der A-Jugend.

SGM Zwiefalten: Auch eine Art Erfolg: Die SGM Zwiefalten hat in der zweiten Halbzeit gegen die SG Ersingen in ihrem Kreisliga-B-Duell am Sonntag 0:0 gespielt. Vorausgegangen war dem allerdings ein 1:5-Rückstand zur Halbzeitpause.

SSV Ehingen-Süd: Nicht ganz zufrieden war der Trainer der Ehinger B-Junioren mit dem Zuschauerbesuch am Wochenende. „Für ein Lokalderby habe ich eigentlich mehr Besucher erwartet“, sagte Thomas Schenzle. Am Ende stand ein 4:2-Sieg für die Gastgeber des SSV Ehingen-Süd gegen die TSG Ehingen zu Buche.

Elfmeter-Festival: Viele Elfmeter führten auf den Sportplätzen in der Region am Wochenende zur Entscheidung. In Rottenacker und in Dettingen gewannen die Gastgeber jeweils 1:0 durch Elfmeter. Die SGM Schmiechtal/Alb glich durch Elfmeter aus und in Betzenweiler gab es im Spiel gegen Allmendingen gleich drei Elfmeter. (ai)