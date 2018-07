Schwangere Oberschichtfrauen trinken öfter

Köln (dpa) - In der Oberschicht trinken mehr Frauen während der Schwangerschaft Alkohol als in der Unterschicht. Das teilte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln am Freitag zum Tag des alkoholgeschädigten Kindes (9. September) mit.

„20 Prozent der Frauen aus der sozialen Oberschicht konsumieren in der Schwangerschaft gelegentlich Alkohol, aus der Unterschicht sind es dagegen 8,5 Prozent“, sagte Michaela Goecke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Die Gründe dafür seien wissenschaftlich noch nicht untersucht. „Generell gibt es mehr Alkoholabstinente in der sozialen Unterschicht als in der Oberschicht“, sagte die Leiterin des Referats Suchtprävention. In der Oberschicht trinke man zum Beispiel eher mal ein Glas Wein zum Abendessen. Die Neigung zum Alkoholkonsum während der Schwangerschaft nehme nicht nur mit höherem Bildungsabschluss zu, sondern auch mit höherem Alter.

„Schon geringe Mengen Alkohol können dauerhafte Schäden beim ungeborenen Kind hinterlassen“, sagte Goecke. „Schwangere und Stillende sollten deshalb vollständig auf Alkohol verzichten.“

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft

Wenn eine schwangere Frau Alkohol trinkt, gelangt dieser über Mutterkuchen und Nabelschnur direkt in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes. Die Folge sind oft schwerwiegende Entwicklungsstörungen, die Mediziner als Fetales Alkoholsyndrom (FAS) oder Alkoholembryopathie bezeichnen. Bei der abgeschwächten Form, die keine sichtbaren körperlichen Entstellungen mit sich bringt, ist von FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) die Rede.