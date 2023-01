Schwäne unterliegen in Penalty-Drama

Schwenningen (wit) - Die Schwenninger Wild Wings haben am Mittwoch im Heimspiel vor 4997 Zuschauern gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen verloren.

Bei den Schwänen rückte wie angekündigt Ersatztorwart Marvin Cüpper zwischen die Pfosten. Alexander Karachun besaß die erste Chance des Spiels, fand aber in Grizzly-Torwart Dustin Strahlmeier seinen Meister. Auf der anderen Seite hielt Cüpper gegen Trevor Mingoia. In der sechsten Minute ging Wolfsburg in Front. Jordan Murray hatte aus spitzem Winkel abgezogen und der Puck sprang unglücklich für Cüpper hinter die Linie. Schwenningen wirkte in der Anfangsphase etwas müde. Brandon DeFazio versuchte es dann aber gegen Strahlmeier, brachte das Spielgerät jedoch nicht unter.

An der neunten Minute läuft’s für die Wild Wings

In der neunten Minute dann endlich mal ein schneller Angriff der Schwäne. Daniel Neumann passte auf Ville Lajunen und der lochte zum Ausgleich ein. Der SERC wurde nun stärker. In der 15. Minute dann ein Solo von Karachun und der Nationalstürmer netzte in seiner unnachahmlichen Art ein. Allerdings musste Karachun nach dem Treffer verletzt raus. Will Weber hatte gar das 3:1 auf dem Schläger, vergab aber. Auf der anderen Seite traf Matthew Lorito den halbleeren Schwenninger Kasten nicht. Zum zweiten Drittel kam Karachun wieder. Dann agierten die Wildschwäne erneut in Überzahl. Und nach vier Partien ohne Tor im Powerplay trafen sie diesmal. Karachun war beteiligt, ebenso wie Tylor Spink, den Treffer markierte aber Tyson Spink mit seinem 17. Saisontor. Die Einheimischen schienen die Begegnung sicher im Griff zu haben.

Ausgleich aus dem Nichts

Aus dem Nichts markierte jedoch Grizzly-Topverteidiger Nolan Zajac den Anschluss (30.). Ken Andre Olimb besaß dann zwei gute Möglichkeiten. Der Norweger hat aber nicht den Zug zum Tor wie ein Karachun und außerdem reagierte Strahlmeier mit der Fanghand glänzend. Sebastian Uvira bekam schließlich zwei umstrittene Strafminuten. Der SERC zeigte gutes Unterzahlspiel und überstand so diese kritische Situation. Dann bekam auch David Ullström zwei umstrittene Strafminuten diktiert. Die Gäste schlugen diesmal im Powerplay zu. Phil Hungerecker hatte auch noch den Schläger verloren und Jordan Murray netzte ein. Beide Teams hatten den Sieg auf der Schippe, trafen aber nicht. Es ging in die Verlängerung. Hier gab es auch gute Möglichkeiten, so konnte Strahlmeier einen Alleingang von Uvira gerade noch mit einer starken Fußabwehr stoppen. Das Penaltyschießen musste über Sieg und Niederlage entscheiden. Während bei Schwenningen lediglich Karachun traf, waren bei Wolfsburg Murray und Tyler Morley erfolgreich.

Die Wild Wings gastieren am Freitag, 19.30 Uhr, bei den Bietigheim Steelers.

Tore: 0:1 Murray (6.), 1:1 Lajunen (Neumann) (9.), 2:1 Karachun (15.), 3:1 Tyson Spink (Karachun, Tylor Spink) (22.), 3:2 Zajac (30.), 3:3 Murray (45.), 3:4 Morley (Penalty).

Strafen: Schwenningen vier, Wolfsburg vier Minuten.

Schiedsrichter: Benjamin Hoppe (Bad Nauheim) und Marian Rohatsch (Lindau).

Zuschauer: 4997. wit