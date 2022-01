Schwäbischer Albverein in Abtsgmünd freut sich über 1000 Euro

Eine Spende der VR-Bank Ostalb von 1000 Euro hat es für den Schwäbischen Albverein in Abtsgmünd gegeben. Die Spende soll für einen Defibrillator verwendet werden. „Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank fördern wir natürlich unsere Region aus unserem Spendentopf“, so VR-Geschäftsstellenleiter Daniel Kaiser „und ein Defibrillator ist eine tolle und wichtige Sache im Kampf gegen den plötzlichen Herztod.“ Diese Spende stammt aus dem Gewinnspar-Spendentopf der Genossenschaftsbank, der dank vieler VR-Gewinnsparer monatlich mit einem kleinen Betrag je Los gefüllt wird. Aus diesem Topf konnte die VR-Bank Ostalb im vergangenen Jahr einen Betrag in Höhe von rund 330 000 Euro an die Region spenden.