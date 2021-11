Schwäbischer Adventskalender mit Pomm Fritz

Vom Christbaumloben bis hin zu besinnlichen Momenten: Mit ihrem Adventskalender will die oberschwäbische Band Pomm Fritz alle Elemente der schwäbischen Weihnacht thematisieren und in Pomm-Fritz-Manier dem Publikum präsentieren.

Auch die schwäbische Kultband Pomm Fritz konnte pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren kaum live auftreten. Zurzeit laufen die Planungen für die 40-Jahre-Jubliäumstour 2022 auf Hochtouren, so die Band. Man hoffe, dass im kommenden Jahr endlich wieder Konzerte gespielt werden können.

Die fünf Musiker von Pomm Fritz, darunter zwei Neuzugänge (Fabian Biechele und Daniel Grothe), haben beste Laune und sind offensichtlich voller Tatendrang: „Wegen der Corona-Pandemie ist das letzte Konzert schon ewig her. Deshalb wollen wir unseren Fans dieses Jahr vor Weihnachten mit einer digitalen Pommfritz-Weihnacht eine Freue machen.“ Um das Konzept eines schwäbischen Adventskalenders im Pomm-Fritz-Stil zu verwirklichen, wurden Pomm-Fritz-Klassiker wie „I fahr Schubkarra“ oder auch „Mädla mit ma fetta Fiedla“ originell umgeschrieben und live neu vertont. Die Pommfritzler wollen jeden Tag im Advent auf verschiedenen sozialen Medien einen neuen Beitrag veröffentlichen. Bevor der erste Clip am 1. Dezember online geht herrscht hektische Betriebssamkeit bei bester Stimmung: Zu jedem Advents-Pomm -Fritz-Klassiker wird ein eigener Clip gedreht. Die ehemalige Sängerin Simone Salzer wirkt ebenfalls mit und die Requisiten für die Adventsproduktion stapeln sich schon kistenweise.

Flankiert werden soll die musikalische Adventsaktion durch Einblicke in die Küchen der Musiker oder auch durch eine Persiflage auf selbst erlebte Dramen am Nikolausvorabend. Zu viel wollen die fünf Fritzler noch nicht verraten, aber: „Ganz klar wird unser Adventskalender nichts Gewöhnliches, wir wollen alles thematisieren, was für uns zur Adventszeit gehört, vom Weihnachtsbier über besinnliche Momente bis hin zum traditionellen Christbaumloben.“

Neben Verlosungsaktionen sollen sich die Zuschauer unter anderem auch für einen Christbaum-Lob-Abend mit den Pomm Fritz bewerben können. Man darf gespannt sein, in welchem Haus die Fritzler den Christbaum loben und dann live von dieser Aktion im Netz berichten.