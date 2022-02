Schwäbische Zeitung Laupheim sucht Reporter vor Ort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Zeitung lebt von ihrer Vielfalt. Diese zeigt sich in unterschiedlicher Weise: in der Zahl der Orte, aus der sie berichtet, in der Art der Themen oder in der Art der journalistischen Stilformen. Besonders zeigt sich die Vielfalt einer Zeitung aber in der Vielzahl der Menschen, die für sie schreiben. Als „Schwäbische Zeitung“ haben wir großes Interesse daran, Sie mit den relevanten und spannenden Themen aus ihrer Heimat zu versorgen.

Deshalb suchen wir wieder Menschen aus dem Verbreitungsgebiet der Redaktion Laupheim, besonders aus den Gemeinden Achstetten, Burgrieden und Mietingen, die uns als freie Mitarbeiter in der Berichterstattung unterstützen möchten. Sie sind kontaktfreudig und haben Freude daran, sich schreiberisch und fotografisch zu betätigen. Idealerweise leben Sie bereits schon länger in Ihrer Gemeinde und kennen dort die Menschen, Vereine und Institutionen.

Freude an journalistischer Arbeit

Bestenfalls sind Sie interessiert an kommunalpolitischen Themen und haben Freude daran, die Entscheidungen der Gemeinderäte und die Arbeit der Kommunen journalistisch zu begleiten und verständlich für unsere Leser aufzubereiten. Denn in den Rathäusern der Region wird Politik vor Ort ganz konkret erlebbar: Ob eine Schule saniert wird, ein neuer Kindergarten gebaut oder ob der Sportverein bestimmte Zuschüsse erhält.

Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache, Rechtschreibung und Grammatik sowie auch eine Digitalkamera sollten vorhanden sein. Das grundlegende journalistische Handwerkszeug bringen Ihnen erfahrene Redakteure aus der Laupheimer Lokalredaktion gerne in einem Abendseminar bei. Sie sollten bereit sein, auch abends oder an Wochenenden Termine für uns wahrzunehmen, weil ein Großteil des öffentlichen Lebens sich zu diesen Zeiten abspielt.

Sollten Sie an einer solchen Tätigkeit Interesse haben, schicken Sie uns doch bis spätestens Montag, 28. Februar, eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten, einem kurzen Lebenslauf sowie einer kurzen Begründung, warum Sie sich für eine freie Mitarbeit bei der SZ interessieren. Besonders freuen wir uns auch über Bewerbungen von jungen Erwachsenen. Ihre Tätigkeit vergüten wir mit einem Zeilen- und Fotohonorar. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Ihre SZ-Redaktion Laupheim