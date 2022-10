Schwäbische Sterne: Die drei schönsten Dating-Spots am Bodensee

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #46 wird es romantisch: Wir widmen uns den schönsten Date-Ideen in der Region.

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten darin immer eine persönliche Top-3, vom besten Brezelbäcker über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben.

Was macht ein Date aus?

Das wohl wichtigste an einem Date ist die Begleitung, in der man es verbringt. Dabei spielt es jedoch nicht unbedingt eine Rolle, wer diese Begleitung ist, sondern welches Gefühl diese auslöst.

Was wir damit sagen wollen, ist: Egal ob Sie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, einem Familienmitglied oder einem potenziellen Schwarm verabredet sind, wichtig ist es, dass Ihnen wohlig warm ums Herz wird. Abgesehen von der Einstellung und den Erwartungen, mit denen an ein Date herangetreten wird, ist das Setting und der Grund, aus dem man sich verabredet, ausschlaggebend, denn manchmal ist ein Date nicht als solches gelabelt und manchmal springt der Funke über und es entwickelt sich aus einem Treffen der Anfang einer Liebesgeschichte.

Wir kennen sie alle: die klassische Symbolik der puren Romantik. Die farbenfrohe Weite der Natur, rosa Sonnenuntergänge, glitzernde Sternschnuppen im dunklen Nachthimmel oder ein kuscheliges Plätzchen, dass gerade so für zwei reicht. Die filmreife Kulisse des Bodensees macht so einige Klischees wahrhaftig. Wir haben für euch bezaubernde Orte gefunden, die Raum für Selbstreflexion bieten, offene Begegnungen mit dem Altbekannten ermöglichen und Lust auf Neues machen – Settings, die einfach zum Verlieben sind.

1. Höhrenberg in Allensbach

Der Höhrenberg bietet einen malerischen Blick Allensbach und den Gnadensee. (Foto: Achim Mende)

Auf dem Höhrenberg erwartet euch eine Aussichtplattform, die so manch eine Person ins Staunen geraten lässt. Das verträumte Stadtbild Allensbachs macht der heimlichen Kulturstadt am Bodensee alle Ehre. Die grünen Weiten laden zu einem Picknick oder sportlichen Aktivitäten ein. Eine der vielen Sitzbänke bietet die perfekte Möglichkeit, um zu verweilen oder beim Hören eures Lieblingssongs die Atmosphäre zu genießen. Schnapp euch eine Flasche Wein oder eine Teekanne und lasst euch vom malerischen Blick auf den Gnadensee, die Halbinsel Höri und auf die Insel Reichenau zum Träumen anregen.

2. Uferpromenade Langenargen

Wie im Märchen wirkt Schloss Montfort. (Foto: Häfner)

Ein romantischer Spaziergang an der Seestraße in Langenargen kann durchaus das Gefühl entfachen, dass Märchen wahr werden können. Das Schloss Monfort besticht mit seiner maurischen Architektur. Es wirkt, als beherberge es die Protagonisten eines Märchens – wunderbar als Ausflugsziel geeignet oder um das Besondere im Alltag zu entdecken und einen Augenblick im Moment zu leben. Wie wäre es darüber hinaus mit einer Tretbootfahrt dem Sonnenuntergang entgegen?

3. Die Solitüde, St. Gallen

Warum nicht mal bei einem Picknick auf der Solitüde die Seele baumeln lassen? (Foto: Ina Krömler)

Die Aussicht auf der Solitüde in St. Gallen lässt eure Herzen höherschlagen. Ihr habt Lust auf philosophische Gespräche, auf eine Partie Karten oder zu wandern? All das könnt ihr auf der Solitüde machen und dabei die wunderbare Aussicht auf den Alpstein genießen. Wer sich nach einem aktionsreichen Date sehnt, kann die Solitüde auch für eine kleine Pause nutzen, denn der Solitüdenweg ist Teil des Wanderparadieses der Ostschweiz. Nach einem Städte-Trip in der bezaubernden Stadt St.Gallen mit ihrem botanischen Garten, schnuckeligen Cafés und dem Stiftsbezirk, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, lässt sich euer Abend hier übrigens perfekt ausklingen.

