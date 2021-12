„Schwäbische Sterne“: Das sind die besten Plätzchen zur Weihnachtszeit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region.

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten darin immer eine persönliche Top-3, vom besten Brezelbäcker über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.

Die drei besten Plätzchensorten zu Weihnachten:

ausgewählt von Grischa Beißner, Crossmedia-Volontär und ambitionierter Weihnachtsplätzchenbäcker mit über 30 Jahren Erfahrung.

Darauf kommt es bei perfekten Plätzchen an: Gute Plätzchen erfüllen mehrere Kriterien: Sie sind süß, lecker, schmecken nach Weihnachten und jeder kann sie zu Hause selber backen - idealerweise gemeinsam mit Kindern und deshalb nicht zu kompliziert. Auch das Auge isst mit: Die Form der als Leckereien getarnten Kalorienbomben sollte zum Fest passen. Der Teig sollte hingegen nicht alles in der Küche verkleben, insbesondere müssen Mixer und Küchenutensilien auch ohne Zahnbürste wieder sauber werden.

Mehrseitige Rezeptformeln, bis auf das Milligramm genau nachzubacken, haben bei mir auch keine Chance. Deshalb fliegen hier Zimtsterne direkt raus. Wenn die Plätzchen fertig sind - und das ist die Kür - müssen schließlich Geschmack und Substanz stimmen. Das ist je nach Sorte aber gesondert zu definieren und steht deshalb unten bei meinen Favoriten.

Die Top-3 unseres Plätzchenbäckers:

Spitzbuben: Spitzbuben sind einfach DIE Weihnachtsplätzchen schlechthin. Süß, ganz leicht angeknuspert, aber gerade noch spürbar teigig. Der Mürbteig schmeckt auch schon, bevor er in den Ofen kommt. Wichtig: Nicht zu viel Johannisbeergelee im Vergleich zum Teig verwenden. Das richtige Verhältnis ist bei fünf bis sechs Zentimetern Plätzchendurchmesser ungefähr ein Teelöffel Gelee. Es sollte nicht oben aus der Aussparung quellen, sonst verkleben die Plätzchen später in der Dose.+++ Sie wollen das Rezept für den Plätzchensieger von unserem Weihnachtsbäckerei-Experten? Scrollen Sie ganz nach unten, dort steht es +++ Spitzbuben sind nicht nur für unsere Nutzer die besten Weihnachtsplätzchen überhaupt. (Foto: Grischa Beißner) Vanillekipferl: An Vanillekipferl scheiden sich zwar beim Rezept und Geschmack gern die Geister, aber auch die gehören auf jeden Fall auf den Gabenteller. Das richtige Maß zwischen saftig und bröselig ist nicht immer leicht zu finden. Aber gute Kipferl sind immer beides. Weihnachtsstimmung zum Essen: Vanillekipferl können die Vorfreude auf Weihnachten erhöhen. (Foto: Christophe Gateau/dpa / DPA) Ausstecherle: Damit begann bei unserem Redakteur im Alter von fünf Jahren die Weihnachtsbäckerkarriere. Mit einem klassischen Mürbteig sind die schnell zu machen und bieten zudem je nach Ausstecherform, Streuseln, Zuckerperlen und Guss unendliche Variationen. Schön ist zum Beispiel ein Guss aus Puderzucker, frisch gepresstem Zitronensaft und Lebensmittelfarbe, aber hier kann jeder selbst glücklich und kreativ sein. Ausstecherle sind einfach zu machen, lassen aber viel Raum für Kreativität - auch bei unserem Redakteur. (Foto: Grischa Beißner)

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unser Autor? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, was Ihr Plätzchenfavorit ist - oder warum Sie ganz anderer Meinung sind. +++

Die drei besten Sorten von Weihnachtsplätzchen - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: Von den über 3000 Nutzern, die sich unsere Instagram-Story angesehen haben, haben uns viele ihre Lieblingsplätzchen genannt. Es waren nicht nur Klassiker, sondern auch urschwäbische Spezialitäten sehr beliebt. Am Ende kristallisierten sich drei Plätzchensorten als klare Favoriten heraus. Das ist die Top-3 unserer Instagram-Follower:

Spitzbuben: Da sind sich unsere Nutzer und unser Redakteur einig: Dem süßen Gebäck mit der fruchtigen Note gebührt der erste Platz. Zimtsterne: Wer es beim Backen klebrig mag, wird am Ende mit diesem leckeren Weihnachtsklassiker belohnt. Springerle: Die schwäbischen Plätzchen mit dem Hauch von Anis sind bei unseren Followern sehr beliebt.

Knapp den Platz auf dem Siegertreppchen verpasst haben Kokosmakronen und Ausstecherle, die kamen bei unseren Followern auf Instagram auch gut an.

Das war unser Post zum Voting:

Rezept für Spitzbuben und Ausstecherle von Grischa Beißner

Damit lassen sich wunderbare Ausstecher-Plätzchen und Spitzbuben machen:

500 Gramm Mehl

250 Gramm Butter/Margarine

200 Gramm Zucker

2 Bio-Eier

Mindestens 6 Gramm Zitronenschale

Für Spitzbuben wird zusätzlich Johannisbeergelee benötigt, damit schmecken sie schlicht am besten. Für Ausstecher braucht es zusätzlich Zuckerperlen und Guss (zum Beispiel aus Puderzucker und Zitronensaft plus Lebensmittelfarbe. Achten Sie darauf, dass die Mischung möglichst zähflüssig ist und dosieren Sie die Zitrone daher sorgsam).

Dann braucht es natürlich die passenden Ausstecherformen, denn der fertige Spitzbube benötigt zwei identische Teigplättchen, eines davon mit Aussparung für das Gelee. Wer keine große, runde Ausstecherform hat, kann sich da mit etwas anderem behelfen - zum Beispiel einer Herz- oder Sternform. Auch die Aufsätze mancher Cocktail-Shaker eignen sich hervorragend.

Spitzbuben sind ein echter Plätzchen-Klassiker und gehören zu Weihnachten in jede Keksdose. Hier eine Variante des Rezepts im Video.

Der Teig ist nun schnell gemacht: Zucker, Eier, Zitronenschale, Mehl und Butter oder Margarine in eine Schüssel und dann mit Knethaken im Rührgerät durchmixen. Idealerweise das Mehl nicht ganz nach unten geben, sonst muss man den Teig möglicherweise in der Schüssel wenden, um alles verknetet zu bekommen. Wer möchte, kann Butter oder Margarine ganz kurz in der Mikrowelle erwärmen, dann geht das Kneten schneller.

Wichtig: Der Teig muss nach dem Kneten ein paar Stunden im Kühlschrank ruhen. Danach auf einer geeigneten Fläche mit Mehl und Nudelholz auswellen und ausstechen. Bitte darauf achten, dass der Teig nicht zu sehr an der Oberfläche klebt. Manche Leute wellen den Teig deshalb zwischen den Folien einer aufgeschnittenen Plastiktüte. Der Teig sollte am Ende weder zu dick, noch zu dünn ausgewellt werden - zwei bis drei Millimeter haben sich bewährt.

Schnell und einfach gemacht: Ausstecherle. Mit diesem Rezept gelingen sie garantiert. (Foto: Augustin, Miriam)

Die ausgestochenen Teigplättchen kommen dann in den Backofen, vorgeheizt und je nach Ofen zwischen 150 (Umluft) und 180 Grad. Im Schnitt sind die Plätzchen nach zehn Minuten leicht angebräunt und perfekt. Wer nebenbei die Küche verlässt, riskiert verbrannte Kekse.

Für Spitzbuben kommt nun das Finale: Solange die Hälften noch heiß sind, wird auf die untere Hälfte das Johannisbeergelee (ein gestrichener Teelöffel reicht meistens) gestrichen und die Hälften werden zusammengeklappt. Ausstecherle hingegen sollte man erst abkühlen lassen und dann so garnieren, wie es gefällt.