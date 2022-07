Das sind die drei besten Eisdielen in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #35 handelt von den drei Orten in der Region, an denen es das beste und leckerste Eis gibt.

Denn ob in der Waffel, im Becher, mit viel Sahne, Kirschen obendrauf, fruchtig oder doch lieber cremig: Jeder isst sein Eis anders, Hauptsache es schmeckt und liefert gerade an heißen Tagen eine leckere Abkühlung.

Klassiker bleiben die Stars der Eistheke

Und obwohl die Auswahl inzwischen von ausgefallenen Sorten wie Lavendel und Gorgonzola (Lindau) über Rosmarin und Salzkaramell (Ulm) bis hin zu Traubeneis (Aalen) reicht: Knapp ein Viertel der Deutschen entscheidet sich laut einer Umfrage des Süßwarenverbandes am liebsten für das klassische Vanilleeis.

Für etwa 12 Prozent der Eisliebhaber ist Schokolade die Sorte der Wahl, etwa 9 Prozent wählen Nuss und knapp 5 Prozent haben Kirscheis als ihren Favoriten angegeben.

+++ Alle Folgen der Schwäbischen Sterne finden Sie hier [Seelen, Leberkäse, Steak, Glühwein, Weihnachtsbier, Cafés, Pizzerien, Gin, Kässpätzle, Veggie-Burger, Berliner, Kuchen, Sportplatz-Würste, Brezeln, Hofläden, Schokolade, Tierparks, Radtouren, Osterlämmer, Schnäpse, Skateparks, Bergkäse, kleine Festivals, Spielplätze, Waschanlagen, Regionale Sommerromane, Ausflugsziele, Vatertags-Biere und viele mehr... +++

Darauf kommt es bei einem guten Eis an

Ein richtig gutes Eis definiert sich unserer Ansicht nach aber nach nicht allein über den Geschmack: Sich das Eis wortwörtlich einmal auf der Zunge zergehen zu lassen, ist ein guter Test, der einiges über die Qualität der kalten Süßspeise aussagt.

Der richtige Fettgehalt: Hinterlässt das Milcheis zum Beispiel einen leichten Fettfilm auf den Lippen und im Gaumen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es mit frischer Sahne statt mit einem Pulver hergestellt worden ist.

Cremigkeit und wenig Kristalle: Auch sollte es cremig sein und möglichst wenig Eiskristalle einschließen, denn je „kristalliger“ das Milcheis schmeckt, desto älter ist es in der Regel. Für Sorbets oder Fruchteis, die vor allem aus püriertem Obst und Wasser bestehen, gilt dieses Kriterium allerdings nicht.

Zucker macht die Konsistenz: Auch zuckerreduzierten Sorten müssen manchmal etwas von ihrer Cremigkeit einbüßen, weil die Menge des Zuckers den Gefrierpunkt senkt und somit maßgebend beeinflusst, wie weich oder hart das Eis wird.

Weniger Farbe ist oftmals mehr: Ein weiteres Kriterium für hochwertiges Eis kann seine Farbe sein: Knallige Farben sind oftmals weniger das Resultat aus natürlichen Zutaten als aus der Zugabe von Farbstoffen.

Die Zahl der Sorten: Des Weiteren kann die Zahl der Sorten ein Indiz dafür sein, ob die Eisdiele ihr Eis selbst herstellt oder nur anmischt. Laut dem Onlineblog „Die Eismacher“ kann eine durchschnittlich große Eisdiele zeitlich etwa 20 bis 30 Sorten selbst herstellen. Tageweise oder saisonal wechselnde Sorten weisen ebenfalls auf eine eigene Produktion hin.

Eisberge als Indiz für Fertigware? Die weit verbreitete Annahme, dass aufgetürmte Eisberge in der Auslage ein Indiz darauf sind, dass die Betreiber Fertigmischungen verwenden, ist dagegen ein Trugschluss. Viele Kühltruhen können das Eis sowohl von unten als auch von oben kühlen, sodass die Qualität nicht leidet. „Ein Hinweis darauf kann ein Markierungsstreifen am seitlichen Glas der Vitrine sein, der erkennen lässt, bis wohin die Kühlung geht“, heißt es in dem Blog.

Die drei besten Eisdielen der Region

ausgewählt und bewertet von Gabriel Bock, Simon Müller und Larissa Hamann aus der Onlineredaktion von Schwäbische.de.

1. Eis Crema Gelato in Sigmaringen:

Die Eisdiele „Eis Crema Gelato“ ist ein eher kleinerer Laden an der Laizer Straße 2 in Sigmaringen. Sie liegt zwar nicht in der Fußgängerzone und hat auf den ersten Blick nur eine Holzveranda mit wenigen Sitzplätzen und Selbstbedienung, bietet dafür aber neben den Klassikern eine Auswahl an eigenen Kreationen wie Joghurt-Holunder oder -Maracuja, Crème brûlée, Snickers, Duplo oder Kinderschokolade. Zwölf Sorten sind vegan, davon elf Fruchteis und Bitterschokolade. Was viele außerdem nicht wissen: Auf der Rückseite gibt es eine weitere Terrasse mit 20 Plätzen, auf der man das Eis abseits des Straßenlärms genießen kann.

Das Eis – in unserem Fall serviert in einem Amarenabecher mit Sahne und eingelegten Kirschen – hat eine cremige Konsistenz und auch an der Größe der Kugeln wurde nicht gespart. In manchen Sorten sind kleine Stücke der Grundzutat vermischt, was das Aroma noch einmal deutlich verstärkt und dem Eis einen natürlichen Geschmack verleiht. Für 6,50 ein faires Angebot.

2. Eiscafé Aldo in Bad Wurzach:

Es sind kulinarisch ärmere Wochen in Bad Wurzach, wenn das Eiscafé Aldo über die Wintermonate nicht geöffnet hat. Denn das hausgemachte Eis würde auch in der kalten Jahreszeit schmecken. Noch leckerer ist es aber natürlich jetzt im Sommer. Das Eis zeichnet sich durch seinen intensiven Geschmack aus - egal ob fruchtige oder schokoladige Sorten. Das Café lädt zum Verweilen ein, denn draußen sitzt man mitten im Städtchen und direkt neben der Wurzacher Ach. Ein hervorragender Platz, um auch die guten Eisbecher bei Aldo zu verköstigen. Die Kugel Eis kostet hier übrigens 1, 40 Euro. Besonders empfehlenswert sind die Klassiker wie Schoko, Joghurt oder Himbeere.

Eine Kugel Joghurt-Eis in der Waffel vom Eiscafé Aldo in Bad Wurzach. Keine spektakuläre, aber unfassbar leckere Auswahl.

3. Eiscafé Rialto in Ulm

Das Eiscafé Rialto liegt in der Walfischgasse etwas abgelegen in zweiter Reihe der Einkaufsmeile Hirschstraße. Das sorgt für einen angenehmen, ruhigen Platz zum Genießen. Und Genießen steht hier wirklich im Vordergrund. Das Eis, das die Familie Toscani hier in vierter Generation produziert, strotzt nur so vor Geschmack. Der ist meist gut ausbalanciert und wird nicht störend intensiv. Die Konsistenz ist nahe am Optimum: Cremig, aber nicht zu flüssig, sodass das Eis den Temoperaturen lange genug widersteht. Meine aktuellen Lieblingssorten sind Quark-Creme mit Granatapfel und Walnuss mit Feige. Beides passt herrlich in den Sommer.

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autoren? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, welche Eisdiele der Region Ihrer Ansicht nach beste Eis hat +++

Die drei besten Eisdielen der Region – für unsere Follower auf Instagram

Die Region hat laut unseren Followern eine Vielzahl an Eisdielen zu bieten, die ihr Fach zu wahrlich zu verstehen scheinen. 67 Menschen haben abgestimmt, Platz 1 belegt eine Eisdiele, für die unsere Follower sogar lange Anfahrtszeiten in Kauf nehmen, um im für eine kleine Weile Eishimmel zu landen:

Platz: Eisdiele Kibele, Hagnau (weitere Standorte in Friedrichshafen und Immenstaad)

Platz: Eisdiele Gran Café Rino in Ochsenhausen

Platz: Eisdiele Stanghetto in Leipheim, Heidenheim und Günzburg

Welche weiteren Orte von unseren Followern genannt wurden, können Sie in den Kommentaren unter dem Votingpost nachlesen.

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt – und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.