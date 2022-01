An diesen drei Orten gibt es die besten Veggie-Burger-Brater der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Für Folge #10 kürt unsere Autorin die Macher der besten Veggie-Burger.

Die drei besten Veggie-Burger der Region:

ausgewählt von Marlene Fuchs, Regio-Reporterin am Bodensee und Vegetarierin

Darauf kommt es bei einem Veggie-Burger an: Der Kreativität sind bei diesem Feld der Kulinarik keine Grenzen gesetzt. Gemüse, Weizen, Soja, Kartoffeln, Käse: Alles lässt sich zu knusprigen und saftigen Patties formen, panieren und braten oder grillen. Soßen, Tomaten- und Gurkenscheiben, vielleicht auch Grillgemüse und Zwiebelringe dazu - Burgerbun drumrum und fertig ist der Klassiker des Fastfoods. Die typischen Beilagen wie Pommes oder Salat passen natürlich auch zur fleischlosen Variante hervorragend.

Ich verzichte seit gut 20 Jahren auf Fleisch. Und Abwechslung ist mir in der Küche sehr wichtig. Da bietet sich ein Burger quasi an. Immer wieder kann man diesen neu zusammenstellen und verschiedenste Beilagen und Zutaten ausprobieren. Besonders im Sommer beim Grillen haben sich Grillkäse und pflanzliche Ersatzprodukte als Alternativen erwiesen, bei denen auch Steakfans nichts missen müssen.

Aber nicht immer möchte man selbst kochen. Und die allermeisten Restaurants in der Region haben eine große Auswahl an fleischlosen Gerichten auf ihrer Karte. Viele sogar den Klassiker Burger - in vegetarisch und auch vegan.

Die Top-3 der Veggie-Burger-Restaurants aus unserer Region:

Mile's Diner, Bregenz: Ein kleiner Sprung über die Grenze bei Lindau lohnt sich für diese außergewöhnliche Speisekarte allemal: Bei Mile's Diner in der Bregenzer Innenstadt gibt es mehr nur Pommes Frites als vegetarische Alternative. Hier kommen wirklich alle auf ihre Kosten: Fleischliebhaber, Vegetarier, Veganer und Dessert-Fans haben je mehrere Variationen zur Auswahl. Und, das wichtigste natürlich, die Kombinationen schmecken auch noch lecker, die Portionen sind sehr reichlich und das Ambiente gemütlich. Die Burger kann man auch mitnehmen. Burger müssen nicht immer ein Patty aus Fleisch haben, um ein Leckerbissen zu ein. (Foto: Marlene Fuchs) Krea Restaurant, Tettnang: Man erwartet vielleicht nicht unbedingt, dass ein Sushi-Restaurant in dieser Liste auftaucht. Aber für den Reisburger machen wir diese Ausnahme. Auf den Reisburger mit Quinoa-Sushireis und geflammten Weizenfladen kommen auch reichlich Gemüse und Soße. Diese kreative Idee überrascht- und überzeugt. Qmuh, Ravensburg/Ulm: Auch, wenn das Qmuh das Wort "Steakhouse" groß auf Website und Speisekarte schreibt, werden Vegetarier leicht fündig. Der Falafel-Burger mit Hummus ist eine schmackhafte Abwechslung. Wem der Umstieg von Fleisch auf fleischlos etwas schwerer fällt, der findet hier eine Alternative: Der zweite vegetarische Burger mit einem pflanzlichen Burgerpatty kommt dem "Original" wirklich sehr nahe.

Die drei besten Veggie-Burger der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist:

32 Mal (Stand: 24.01.2022) wurde unter unserem Instagrampost kommentiert, viele verschiedene Veggie-Burger-Empfehlungen wurden genannt - und doch bekam nur ein Ort mehr als eine Stimme:

Das Engel Hotel & Diner in Aulendorf scheint daher eine gute Anlaufstelle für alle zu sein, die noch auf der Suche nach dem leckersten Veggie-Burger der Region sind.

Wer sehen möchte, welche anderen Restaurants leckere Veggie-Burger im Angebot haben, kann sich einfach die Kommentare unter unserem Post ansehen.

