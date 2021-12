Hier gibt's die besten Leberkäswecken zwischen Alb, Donau und Bodensee

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region.

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten darin immer eine persönliche Top-3, vom besten Brezelbäcker über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region kennen und lieben.

+++ Hier geht's zu Folge 1: Die besten Seelen der Region +++

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.

Die drei besten LKWs der Region:

ausgewählt von Gabriel Bock, Digitalredaktion.

Darauf kommt es beim LKW an: Das Wichtigste am Leberkäswecken, weithin bekannt unter dem Kürzel "LKW", das sagt uns schon der Name, ist natürlich der Leberkäs. Der muss kräftig, würzig, voll und gleichzeitig frisch schmecken. Die Haut darf gern dick und schön dunkel sein. Da der Leberkäse den Löwenanteil am LKW ausmacht, sind zu dünne Scheiben der Erzfeind eines jeden LKW-Gourmets. Mindestens so dick wie der Daumen eines schwäbischen Handwerkers muss die sein. Der Senf, der soll eine leichte Schärfe erzeugen, aber nicht den Leberkäse ersäufen. Ketchup ist ein Verbrechen.

Die Top-3 der LKW-Verkäufer:

Metzgerei Amann, Hüttisheim: Hier auf dem Land zwischen Ulm und Laupheim gibt es einen Leberkäse, der einen schlicht und einfach aus den Socken haut. Saftig und würzig startet der Leberkäse schon beim dran Schnuppern einen Generalangriff auf die Geschmacksnerven. Beim Biss in den Wecken folgt die vollständige Eroberung. Ach, als Genießer kommt man hier leicht ins Schwelgen. Fidelisbäck, Wangen: Hier gibt's eigentlich gar keinen klassischen Leberkäswecken. Aber das Leberkäs-Mekka Oberschwabens muss hier einfach auftauchen. In der Wangener Traditionsgaststube kann jeder das Backwerk zu seiner Portion Leberkäs nehmen, das ihm passt. Aber eigentlich ist das egal. Der Leberkäse selber ist nämlich eine Wucht. Etwas weniger kräftig als der Hüttisheimer Kandidat überzeugt er mit feiner Würze und ebenfalls toller Haut. Der Biergarten des Fidelisbäck in Wangen, ein Leberkäs-Mekka der Region (Foto: Steffen Bergs) Metzgerei Weinbuch, Öpfingen: Hier wird der Leberkäse auf das nächste Level gehoben. Seit einem Jahr betreibt Metzgermeister Franz Weinbuch hier den weltweit ersten Leberkäse-Drive-In. Das kann er, weil seine Kunden offenbar wissen, was sie an seinem Leberkäse haben: Einen rundum wohlschmeckenden Leberkäse, der mit einem sehr vollen Aroma punkten kann.

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unser Autor? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, wer für Sie die besten Seelen bäckt - oder warum Sie ganz anderer Meinung sind. +++

Die drei besten LKWs der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: 159 Mal (Stand 29.11) wurde unser Post mit der Frage nach den besten Leberkäswecken der Region kommentiert. Die Anzahl der Antworten war riesig, viele Metzgereien und Gasthäuser wurden auch nur einmal genannt. Viele unserer Leser haben da ihre ganz eigenen Vorstellungen und sind ihrer Metzgerei treu. Trotzdem gab es auf Instagram eindeutige Sieger. Am häufigsten genannt wurden:

Der Fidelisbäck, Wangen: Das Gasthaus ist für seinen Leberkäse berühmt - und beliebt wie die Abstimmung zeigt Die Landschlächterei Angele, Walpertshofen: Platz zwei geht auf Land zwischen Laupheim und Ochsenhausen Die Metzgerei Schmutz, Feldstetten: Ist nur ganz knapp aus dem Ranking unseres Autos gefallen

Das war unser Post zum Voting: