An diesen Orten gibt's den besten Glühwein der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region.

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten darin immer eine persönliche Top-3, von den besten Brezelbäckern, regionalen Gins, Weihnachtsbieren, Honig oder Sushirestaurants, Spielplätzen, Schwimmbädern oder Mountainbiketrails zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.

Folge #4: Die drei besten Glühweine der Region

ausgewählt von Jennifer Schuler, Grischa Beißner, Marcus Fey und Hagen Schönherr

Darauf kommt es beim Glühwein an: Zum ersten Mal haben wir diese Woche in einer Gruppe getestet - eine fatale Entscheidung. Es gab zwei Fraktionen: Die einen erwarten von Glühwein, dass er möglichst GENAU so schmeckt wie auf dem Weihnachtsmarkt - weil nur so daheim die richtige, heimelig-weihnachtliche Stimmung samt Erinnerungen an schöne Weihnachtsmarktabende aufkomme. Die anderen halten genau diese Idee für abwegig - "Weihnachtsmarktplörre ist doch kein guter Glühwein", heißt es da. Ein guter Glühwein brauche ein ausgewogenes Verhältnis von Wein- und Gewürzaromen, dürfe nicht zu süß sein und dürfe auch einfach mal anders schmecken als gewohnt. Sie können sich vorstellen, wie wir da um die Top 3, die wir hier präsentieren, gerungen haben. Aber wir stehen dafür ein und alle vier Tester tragen das Ergebnis mit. Was wir gelernt haben: Nächstes Mal gibt es nur einen Tester - denn umso eindeutiger das Ergebnis, umso besser kann man darüber streiten.

Die Top-3-Glühweine aus der Region:

Glühfix von Winzerin Teresa Deufel, Lindau: Dieser Glühwein hat ein sehr besonderes, weihnachtliches Aroma, das nicht zwangsweise an einen Weihnachtsmarkt erinnert - sondern eher an den selbstgemachten Glühwein von daheim. Der "Glühfix" riecht dabei natürlich und nicht künstlich, Weihnachtsgewürze - insbesondere Nelken und Orangen - gehen direkt in die Nase. Insgesamt hat er einfach ein tolles Aroma, komplett und abgerundet und nur leicht süß. Im Glas zeigt der Glühfix ein sattes, dunkles Rot. Verkauft wird der Wein direkt bei Teresa Deufel in Lindau. Jetzt die traurige Nachricht: Er ist dort leider schon ausverkauft. Wer Glück hat, bekommt ihn aktuell noch im Charlies Coffee, Food & Wine in Ravensburg. Bio-Glühwein von Kunzmann, Dasing (Bayern): Zugegeben, das Wort Region haben wir für diesen Glühwein weit ausgelegt. Aber da der Wein in vielen Supermärkten zu bekommen ist, hat er es in die Auswahl geschafft. Dieser Glühwein ist alles andere als zurückhaltend: Für ein Bioprodukt ist er ungewöhnlich süß, Alkohol und Würze sind zu Beginn schwach ausgeprägt. Wir haben den Glühwein dann standesgemäß mitsamt Orange und ein paar Nelken und Zimt erwärmt - und das Erlebnis roch und schmeckte dermaßen nach Weihnachtsmarkt, dass man geradezu den Schnee unter den Füßen knirschen hörte. Ganz sicher kein Wein für Freunde feinster Geschmackstopologien - aber so bodenständig und vertraut, dass er Platz 2 verdient hat. Glühhannes von „Vom Fass“ , Waldburg: Der Glühhannes ist geschmacklich eher leicht, nicht zu kräftig, aber weckt nach dem Öffnen der Flasche sofort Erinnerungen an hiesige Weihnachtsmärkte. Eher gewürzlastig als fruchtig kommt er in Nase und Gaumen an, die zartrote Farbe unterstützt sein leichtfüßiges Daherkommen. Was die Aufdringlichkeit angeht ist der Glühhannes - wie auch der Glühfix aus Lindau - das komplette Gegenteil des bayerischen Vertreters in dieser Liste. Die Siegerweine im Überblick: Glühfix aus Lindau (Mitte), Glüh-Hannes aus Waldburg (links) und Bio-Glüchwein von Kunzmann aus Bayern. Fotos sz/pixabay

Die besten Glühweine der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: Unsere Frage nach dem besten Glühwein der Region wurde auf Insta oft angesehen - aber selten beantwortet. Ganz offensichtlich hat Glühwein aus der Region keine eingefleischten Fangemeinde - oder seine Liebhaber sind keine Freunde der distinguierten Unterscheidung von Gut und Schlecht. Das ist schade - weil doch viele Winzer und Weinexperten aus der Region durchaus versuchen, dem etwas verrufenen Getränk zu neuen geschmacklichen Höhen zu verhelfen. Unsere Glühwein-Top-3 aus Insta ist daher auch keine Bestenliste - sondern vielmehr als Empfehlung zu verstehen, mal einen regionalen Glühwein zu kosten.

Glühwein vom Schlenkerhof, Dürnast

Glühwein vom Winzerverein Meersburg

Glühmost als Alternative zum Glühwein wird zum Beispiel vom Haldenhof in Hofen empfohlen

