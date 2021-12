Das beste Steak zwischen Alb, Donau und Bodensee

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region.

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten darin immer eine persönliche Top-3, vom besten Brezelbäcker über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region kennen und lieben.

+++ Hier geht's zu Folge 1: Die besten Seelen der Region +++

+++ Hier geht's zu Folge #2: Die besten Leberkäswecken der Region +++

+++ Hier geht's zu Folge #3: Die besten schwäbischen Plätzchen +++

+++ Hier geht's zu Folge #4: Der beste regionale Glühwein +++

+++ Hier geht's zu Folge #5: Das beste Weihnachtsbier +++

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.

ausgewählt von Gabriel Bock, Digitalredaktion.

Darauf kommt es bei guten Steaks an: Das Thema Rindfleisch ist ein unendliches. Zubereitungsmethoden und Techniken gibt es zuhauf. Ob Pfanne, Sous-Vide oder Ofen. Auf den richtigen Garpunkt sollte eigentlich mittlerweile jeder ein Steak bringen können. Deshalb will ich mich da gar nicht aufhalten. Auch über die Cuts will ich mich nicht weiter auslassen, natürlich muss man Filet mit Filet vergleichen und Hanging Tender mit Hanging Tender. Am Ende zählt nur eins: Der Geschmack.

Meiner Erfahrung nach bestimmen bei guten Steaks drei Dinge den Geschmack: Die Rinderrasse, die Haltung des Rindviechs und auf seine Herkunft.

Die Rasse bestimmt den Geschmack entscheidend. Nicht nur das für feine Fettmarmorierung bekannte Wagyu ist dabei eine Option. Auch Galloway und Angus haben einen tollen Geschmack. Die Haltung ist entscheidend, man schmeckt, ob ein Tier genug Bewegung hatte, ob es Stress hatte und auch wie es gefüttert wurde. Die Herkunft ist für mich persönlich wichtig, weil sie den Genuss einfacher macht. Regionales Fleisch von mir bekannten Züchtern genieße ich intensiver und ohne schlechtes Gewissen.

Die Top-3 der Steaks aus unserer Region:

Aberdeen Angus Bodensee, Bodolz: KfZ-Meister Klaus Koros hat am Bodensee den Hof seiner Eltern zu einer kleinen Mutterkuh-Zucht umgestaltet. Hier wachsen die Tiere sehr langsam und mit Bedacht auf, dürfen lange auf der Weide bleiben und erhalten nur Futter vom eigenen Hof. Statt im Schlachthof sterben die Rinder hier per Weideschuss. Das Ergebnis überzeugt völlig. Ein schönes Aroma, das recht viel typisch-kräftigen Rind-Geschmack in den Mund bringt und vor allem mit einer tollen Kräuter-Note überzeugen kann.

Beefmanufaktur Oberschwaben, Dürmentingen: Zwischen Bussen und Federsee züchtet Familie Hagmann nicht nur zwei herausragende Rinderrassen: Wagyus und Angus-Rinder. Sie kreuzen die beiden Rassen auch. Heraus kommt ein Steak, bei dem die Fettmarmorierung des Wagyu mit dem kräftigen Geschmack des Angus vereint ist. Das Ergebnis ist ein runder und voller Geschmack, der alles vereint, was so ein Rindersteak mitbringen muss. Geschlachtet wird vor Ort in Dürmentingen wo die Tiere auf der Weide stehen.