An diesen Orten gibt es den besten Gin in Oberschwaben und am Bodensee

Lake Stuff, Neuravensburg: Zugegeben, die Flasche an sich hat mich nicht gelockt. Peter Primes Lake Stuff aus Neuravensburg wirkt von der Aufmachung her nicht wie ein Premiumprodukt. Doch schon hier scheiden sich in der Testgruppe die Geister. Ein Freund fand die Aufmachung "minimalistisch und schön". Wichtiger ist ohnehin, was drin steckt: Vom Geschmack her überzeugt der Lake Stuff. Der milde Dry Gin vereint ebenfalls die Richtungen Zitrus und Wald/Kiefer. Mir gefiel die Gewichtung der zwei Seiten nicht so gut wie beim Gin aus Aulendorf und mit Abzügen in der Haltungsnote erreicht Lake Stuff so den zweiten Platz. Ich empfehle für einen klassischen Gin Tonic die Kombination mit Thomas Henry oder als fruchtige Variante mit Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Als Garnitur eignen sich auch eine Zitronenzeste oder Rosmarin.

Eine Flasche Lake Stuff aus Neuravensburg. (Foto: Geister)