An diesen drei Orten gibt es die leckersten Berliner

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #13 handelt, passend zur Fasnet, von den besten Berlinern der Region.

Die drei besten Berliner der Region:

ausgewählt und bewertet von Gabriel Bock, Olivia Schaar, Lilia Ben Amor, Hagen Schönherr, Lukas Wild und Lisamarie Haas

Darauf kommt es bei einem guten Berliner an: An der Frage der Füllung scheiden sich am Berliner - der in Deutschland je nach Region auch mal Krapfen, Kräppel oder Fastnachtsküchele heißt - die Geister. Dazu gleich mehr. Wenig Interpretationsspielraum gibt es bei dem leckeren Gebäck in der Frage, was um die Füllung drumherum kommt - nämlich der Teig. Er muss bei einem Berliner locker und fluffig sein und auch das Wort saftig sollte fallen. Ist er zu fest oder gar trocken ist damit kein Blumentopf zu gewinnen. Ein guter Berliner ist außerdem fast perfekt rund, goldbraun im Fett ausgebacken und mit einem daumendicken, hellen Rand. Beim Rand bitte genau hinsehen: Ist er zu bleich stimmt etwas mit dem Teig nicht, ist er zu dunkel ist beim Ausbacken was schiefgelaufen. Ein thekenfrischer Berliner sollte obendrein dezent vanillig duften und locker mit Staubzucker bestreut sein. Verklebter Staubzucker deutet darauf hin, dass der Berliner nicht mehr sehr frisch ist, normalen Zucker oder gar Glasuren lehnen die Berliner-Puristen von Schwäbische.de ab.

Kommen wir nun zum Thema Füllung, auch hier bleiben die Autoren dieser Zeilen bei der konservativen Lesart. Die Füllung des Berliners muss aus roter Fruchtkonfitüre (Gsälz) bestehen, süß aber nicht bappsüß und mit säuerlicher Note. Himbeer und Erdbeer sind Mittel der Wahl, für Hagebutte soll noch Gnade vor Recht ergehen. Andere Füllungen sind abzulehnen, Schokolade oder Eierlikör sind eines Berliners schlicht unwürdig. Aprikose (dann Marille genannt) ist ausschließlich in Bayern und Österreich akzeptabel.

Für diesen Test hier wurden rund ein Dutzend Bäckereien in der Region aufgesucht, die bereits einen guten Ruf in Sachen Berliner hatten. Die Berliner wurden nach festen Kriterien zu Teig und Füllung bewertet und jeweils um subjektive Urteile ergänzt.

Die Top-3-Berliner aus der Region:

Bäckerei Hepp, Bad Waldsee (Reute): Hier entstehen Berliner wie aus dem Bilderbuch, schon allein optisch: Perfekt rund und mit genau der richtigen Menge an feinem Puderzucker gleichmäßig bestäubt. Für diejenigen, die lieber groben Zucker auf ihrem Berliner mögen: Auch diese Variante bietet die Bäckerei Hepp, für Schwäbische.de ist das aber keine Alternative. Auffallend ist die überaus fein pürierte Erdbeermarmelade, die ein samtig wohliges Gefühl auf der Zunge hinterlässt. Der Teig ist extrem fluffig und locker und - ganz wichtig: Schmeckt überhaupt nicht fettig. Viel Füllung: Berliner der Bäckerei Hepp. (Foto: Schaa) Café SusiCakes, Ailingen: Im süßesten Café der Region schmeckt der Berliner mit gleich zwei Marmeladen-Einschusslöchern gleich noch besser. Man merkt, dass die Leckereien hier keine Massenware sind. Der Teig ist weniger fettig als die meisten anderen, dafür aber fester und weniger fluffig. Uns hat der Berliner trotz der etwas abseits der Bewertungsskala liegenden Qualitäten überzeugt, er hat einfach das gewisse Etwas. Fester und weniger fluffig - trotzdem hat uns der Berliner bei Susi Cakes überzeugt. (Foto: Ben Amo) Bäckerei Heinrichs, Ravensburg: Ein handwerklich sehr starker Berliner, der durch gute Noten von Vanille und eine tolle Konsistenz überzeugt. Da muss man gar nicht viel schreiben, sondern das Ding einfach aufessen. Im Anschnitt: Berliner der Bäckerei Heinrich. (Foto: Boc)

Knapp auf die Plätze verwiesen wurden die Berliner der Bäckerei Gueter (Bad Waldsee), Staib (Ulm), Fidelisbäck (Wangen, getestet in Lindau), Hamma (Ravensburg) und Löwen (Hagnau)

Die drei besten Berliner der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: 112 Kommentare gab es zuletzt auf die Frage nach den besten Berlinern der Region auf Instagram (Stand 14.2.). Das ist eine starke Resonanz, wir hätten bei einer Frage zu dieser zentralen Leckerei in diesen Tagen mit etwas mehr Rücklauf gerechnet. Wahrscheinlich waren die Nutzer gerade zu sehr mit dem Verzehr von Berlinern beschäftigt.

Härles Hofcafé, Ostrach/Laubbach Bäckerei Walter, Aalen Backstube Kloos, Friedrichshafen

Das war der Post zum Voting:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.