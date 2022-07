Das sind die drei besten Kinos der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ immer mittwochs eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Attraktionen, Produkten und Angeboten der Region. In Folge #33 geht es um den Stoff aus dem die Träume sind: Filme. Egal ob Blockbuster oder Arthouse - nur im Kino kommen sie richtig zur Geltung. Mario Pfob hat deshalb die drei besten Kinos der Region gekürt.

Die drei besten Kinos der Region

ausgewählt und bewertet von Mario Pfob, Datenanalyst bei Schwäbisch Media und seit dem Jahr 2000 fleissiger Kinogänger und Popcorn-Vernichter.

Das muss ein gutes Kino bieten:

Vorneweg: Ob ein Kino einfach für sich selbst überzeugen kann oder ob eher das gesamte Kinoerlebnis mitsamt Film überzeugen muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Nicht selten bewerten wir ein Kino also nicht an seiner Ausstattung, sondern anhand der persönlichen Wahrnehmung eines Films, den wir dort gesehen haben. Auch die Frage, in welcher Lebenslage wir einen Film gesehen haben, trübt gerne das Urteil über das zugehörige Lichtspielhaus. Man stelle sich vor, wie beispielsweise angehende Geschichts-Abiturienten inmitten einer Menge von Senioren im Bad Waldseer Kino "Seenema" das historische Kriegsdrama „The Darkest Hour“ anschauen wollen - das Erlebnis dürfte ein anderes sein als bei "Minions 2" inmitten von Teenies.

Damit wäre der wichtigste Punkt für ein gutes Kinoerlebnis geklärt: Kino ist ein hochgradig emotionales „Social Event“. Und dieses Gefühl wollen Kinobetreiber zwangsläufig intensivieren. Zum einen kann dies durch den Einsatz hochmoderner Projektoren erfolgen, die Filme so scharf, groß und überwältigend wie möglich darstellen. In großen Kinos werden mittlerweile sogenannte 4K-Projektoren verwendet, die ein knochenscharfes Bild auf die Leinwand werfen können.

Apropos Leinwand: Je nach Größe der Leinwand kann sich der Zuschauer mal mehr, mal weniger in den Tiefen des Films verlieren. Wer von riesigen Leinwänden nicht genug bekommt, kann die größte IMAX-Leinwand in Leonberg besichtigen: Mit einer Fläche von 836 Quadratmetern ist selbst der schlimmste Filmkritiker ausreichend bedient.

Um sich noch mehr in die scharfen Tiefen eines Filmes zu verlieren, darf natürlich der richtige Kinositz nicht fehlen. Einige größere Kinos bieten heutzutage nicht nur den bekannten roten Sessel an, sondern diverse „Luxuslogen“ in welchen sich Filmfans nach Belieben ausbreiten können.

Schlussendlich darf der Film-Connaisseur aber während des Kinobesuchs auch keinesfalls verhungern oder verdursten. Dementsprechend bieten Kinos mittlerweile eine Menge an Getränken und Essen für jede Vorliebe an.

Es sind diese fünf Faktoren, die jeder unterschiedlich bewertet. Deshalb gehen nicht selten die Meinungen beim Thema „bestes“ Kino auseinander - insbesondere, wenn man seine gewohnte Umgebung verlässt. Im Folgenden sollen daher lediglich Kinos in der Region empfohlen werden, die einem schönen Filmerlebnis wahrlich die Krone aufsetzen.

Mit diesen Kriterien im Hinterkopf ergeben sich für Mario Pfob folgende Top-3-Sterne-Kinos:

Dietrich-Theater, Neu-Ulm: Die Frage „Wie viel moderne Technik wollt ihr in eurem Kino?“ muss das beliebte Kino mit einem „Alles, was möglich ist“ beantwortet haben. Mit der neuesten Kino-Rundumsound-Tontechnik "Dolby Atmos" wird gefühlt jeder Film-Soundtrack zu einem klanglichen Meisterwerk, das vom weltberühmten Filmkomponisten Hans Zimmer stammen könnte. Doch nicht nur der Ton ist überwältigend, auch die Auswahl an Kinosesseln ist groß: Von „D-Box Motion Seats“, die einen in actionreichen Szenen ordentlich durchschütteln, über beheizte Luxuslogen bis hin zu Doppelsitzplätzen für Pärchen gibt es hier alles. Dieses Kino ist echte Spitzenklasse. Leuchtender Stern am Kino-Himmel: Das Dietrich-Theater Neu-Ulm (Foto: Veronika Lintner) Traumpalast, Biberach: In einer Reihe mit größeren und kleineren Sternenpalästen werden die aktuellen Kinohits in Biberach auf Leinwänden in moderner 2K- oder 4K-Auflösung gezeigt. Mit Ton nach Standard Dolby 7.1, beziehungsweise 5.1 in den zwei kleineren Kinosälen, besitzt das Kino in Biberach zwar nur ein durchschnittlich gutes Soundsystem - das traumhafte Kino-Gefühl stellt sich dafür schon vor dem Film beim äußerst freundlichem Service an der Theke ein. Selbst das Popcorn und die Nachos schmecken hier besser als anderswo. Traumpalast Biberach: Das Personal ist superfreundlich. (Foto: Linda Leinecker) Kino Saulgau, Bad Saulgau: Das Kino in Bad Saulgau darf sich derweil nicht hinter den großen Ketten verstecken. In diesem familiengeführten Kino wird neben dem leckersten Popcorn der Region auch ein gutes Kinosystem geboten. Bei großen Blockbustern, wie aktuell beispielsweise "Top Gun: Maverick", darf sich der regionale Bruchpilot in einem 4D-Sessel durch die Lüfte schleudern lassen. Des Weiteren bietet das Kino viele Aktionen und Events an, wodurch die Liebe zum Kino bei den Betreibern deutlich wird. Bad Saulgau: Betreiber mit Liebe zum Kino. (Foto: Picasa)

Der besondere Stern: Wer sich immer noch nicht in die hier beschriebenen Topkinos verliebt hat, für den ist vielleicht das „Bed Cinema“ im Traumpalast von Leonberg das richtige. Anstatt gewöhnlicher Kinosessel gibt es hier komfortable Betten. Perfekt also für ein Date mit der/dem Liebsten!

Das sind die besten Kinos der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist:

22 Kommentare (Stand 04.07.2022, 13:40 Uhr) gab es auf unsere Frage nach dem besten Kino der Region. Ein bestimmtes Kino in der Region wurde von unseren Insta-Followern besonders oft genannt und scheint sich absolut in die Herzen aller Kinofans geschlichen zu haben. Sowohl das Ambiente, als auch die Herzlichkeit der Mitarbeiter und Programmauswahl wurden gelobt bei:

1. Platz (mit weitem Abstand): Lichtspielhaus Riedlingen

2. Platz: Kulturzentrum Linse in Weingarten

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.