Das sind die drei schönsten Orte der Region bei Sonnenuntergang

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche – immer mittwochs – eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Attraktionen, Produkten und Angeboten der Region. In Folge #30 geht es um ein Highlight für alle Naturliebhaber: Die schönsten Orte bei Sonnenuntergang.

Hier sieht man die schönsten Sonnenuntergänge der Region:

Ausgewählt und bewertet von Maike Daub, crossmediale Volontärin bei Schwäbische.de und Kind der Region

Das braucht ein schöner Sonnenuntergang: Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Trotzdem gibt es Orte, an denen bleiben besonders viele Menschen stehen, um sich umzusehen oder Fotos zu machen. Ich persönlich bin ein großer Fan des Innehaltens und des den-Blick-einfach-mal-schweifen-lassens. Am allerliebsten bei Sonnenuntergang, wenn die Natur in Farben gehüllt ist, die direkt aus einem Märchenbuch zu kommen scheinen.

Dabei habe ich mit der Zeit festgestellt, dass die Orte, an denen ich am liebsten innehalte, sich in einigen Punkten ähneln.

Ruhe

Wichtig ist ganz klar die Ruhe. Wenn es laut oder voll ist, wenn im Hintergrund die Autobahn rauscht oder ich mit den Ellbogen um einen guten Aussichtsplatz kämpfen muss, dann bleibe ich nicht lange. Ist es aber still, bis auf das Plätschern von Wasser oder das Zwitschern von Vögeln: dann lässt es sich aushalten.

Aussicht

Außerdem muss natürlich die Aussicht stimmen. Damit man den Sonnenuntergang richtig beobachten kann, muss man bis zum Horizont blicken können. Pluspunkte gibt es für einen schönen Vordergrund.

Atmosphäre

Schlussendlich ist das Beste, das Wichtigste am Sonnenuntergang die Stimmung. Sie ist es, die aus jedem Abend etwas Besonderes machen kann. Dabei spielen die Farben, in die der Himmel getaucht wird, eine große Rolle. Von melancholischem Lila bis zu feurigem Rot kann da über das Jahr hinweg alles dabei sein. Und der Ort, von dem aus man in den Himmel blickt, trägt zu dieser Atmosphäre einiges bei.

Mit diesen Kriterien im Hinterkopf sind mir diese drei Orte in der Region besonders in Erinnerung geblieben.

Die heutige Top-3

Das Schloss Ellwangen: Eigentlich waren wir schon auf dem Heimweg, als eine Kollegin und ich spontan gesagt haben: Komm, lass doch noch mal am Schloss in Ellwangen halten. Und wie sich das gelohnt hat! Der Blick vom Schloss zur Wallfahrtskirche Schönenberg, deren Fassade im Abendlicht fast golden strahlt, war mehr als sehenswert. Uns ist es richtig schwergefallen, wieder aufzubrechen.

Im Licht der Abendsonne erstrahlt die Kirche Schönenberg golden. (Foto: Maike Daub) Das Höllentor bei Gammertingen: Der Name des „Höllentors“ allein lässt ja schon ein Gefühl von Mystik und Legenden aufkommen. Doch wenn der Himmel beim Besuch dann auch noch in tiefstes Lila und Pink getaucht wird, ist die Atmosphäre unschlagbar. Nur beim Abstieg im Dunkeln sollte man danach wirklich vorsichtig sein und gute Taschenlampen dabeihaben. Ganz ungefährlich ist das nicht.

Ein lila gefärbter Himmel macht das Höllentor noch mystischer. (Foto: Julia Brunner) Die vergessene Bank in Langenargen: In Langenargen gibt es Schleichwege, die früher noch von enthusiastischen Gassigängern und uns spielenden Kindern genutzt worden sind. Heute sind sie so vergessen, dass sie die Natur sich schon fast komplett zurückerobert hat. Doch wenn man den Weg zwischen Dornenranken und Brennnessel hindurch kennt, kommt man zu meinem liebsten Stück Erde auf dieser Welt. Am Bodenseeufer steht eine verwitterte alte Bank, deren von grün zu grau verblasstes Holz noch überraschend widerstandsfähig ist. Wenn man hier sitzt und beobachtet, wie die Sonne langsam hinter Friedrichshafen am Horizont verschwindet, scheint die Welt für eine kurze Zeit noch völlig in Ordnung zu sein.

Die ursprünglich grüne Farbe der Bank ist kaum noch zu erkennen. (Foto: Maike Daub)

Die schönsten Orte bei Sonnenuntergang der Region – für unsere Follower auf Instagram

Auch auf dem Instagram-Kanal von schwäbische.de wurde nach den schönsten Sonnenuntergangs-Orten gefragt. Unsere Follower haben bei 13 Kommentaren (Stand 14.06.2022) vor allem einen Ort immer wieder genannt:

1. Platz : Langenargen

Daneben gab es aber auch noch viele weitere Erwähnungen entlang des Bodensees, wie den Landungssteg in Nonnenhorn oder die Insel Reichenau. Auch Allensbach, die Veitsburg und sogar das Stuttgarter Schloss haben es ins Ranking geschafft.

Das war der Post zum Voting:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.