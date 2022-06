Das sind die drei schönsten Spielplätze der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Attraktionen, Produkten und Angeboten der Region. In Folge #29 geht es um ein Highlight für Kinder und natürlich auch ihre Eltern: Die schönsten Spielplätze in der Region.

Die drei besten Spielplätze der Region:

Ausgewählt und bewertet von Rahel Krömer, Videoredakteurin bei Schwäbische.de und Mutter zweier Töchter

Das macht einen guten Spielplatz aus: Es ist auch für uns Erwachsene noch aufregend, unsere schöne Region gemeinsam mit den Kindern zu entdecken. Vom Schwarzwald über Oberschwaben, Bodensee und das Allgäu gibt es unzählige schöne Ausflugsziele. Da fällt die Wahl des richtigen Ortes für den Nachmittags- oder Wochenendausflug oft schwer. Doch egal, ob Spazierengehen im Wald oder am See, Kaffeetrinken in idyllischer Natur oder ein Besuch in einem touristischen Freizeitpark: Fragt man meine Kinder, ist eines dabei unabdingbar und entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Ausflugs: das Vorhandensein eines Spielplatzes.

Doch Spielplatz ist natürlich nicht gleich Spielplatz. Ohne Schaukel, Rutsche und Sandkasten erlaubt sich noch nicht mal das Wort „Spielplatz“ für die Anlage. Klettergerüste und Seilbahnen geben Bonuspunkte. Doch ein Element, auf das man als Erwachsener gar nicht so schnell kommt, ist das absolute Nonplusultra auf einem Spielplatz: Wasser. Und zwar ganz egal, wie. Aus einem Brunnen zum immer wieder in kleine Eimer füllen und im Sandkasten damit rummatschen - also Kuchen backen und Burganlagen bauen. Als kleiner Mini-Teich zum Planschen im Sommer (und auch im Winter warm eingepackt und mit Gummistiefeln). Oder auch als großer „Fluss“ zum Drüberschippern. Wasser kann aus einem 0815-Spielplatz eine Abenteuerwelt machen.

Noch viel wichtiger als die perfekte Anlage, die von der Ausstattung her jegliches Kinderherz höherschlagen lässt, ist allerdings etwas ganz anderes: Ein Spielplatz muss gut frequentiert sein, damit er Spaß macht. Der schönste Spielplatz ist öde, wenn niemand da ist, mit dem man darauf spielen kann. Je mehr Kinder, desto besser. Anscheinend stört es da auch nicht, vor der Schaukel anzustehen oder mit zehn anderen Kindern über die korrekte Reihenfolge der Seilbahnnutzung zu diskutieren. Hauptsache, es ist jemand da, mit dem man zusammen spielen kann.

Und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt: Spielplätze sind ein Highlight für Kinder jeden Alters. Darum sollten sie auch von allen Kindern gleichermaßen genutzt werden können. Federwippen erfreuen die ganz Kleinen (vor allem, wenn sie aussehen, wie Drachen, Pferde oder auch Marienkäfer), entlocken aber spätestens ab einem Alter von sechs Jahren nur noch ein müdes Lächeln. Karusselle sind super für ältere Kinder, werden aber schnell gefährlich für Kleinkinder. Ein guter Spielplatz ist mit Spielgeräten für Kinder jeden Alters ausgestattet.

Zu guter Letzt ist noch etwas nicht ganz unwichtig: Auch für „mitgebrachte“ Eltern sollte sich der Ausflug zum Spielplatz lohnen. Ein Café direkt daneben ist das Sahnehäubchen auf der Torte, die man dort verspeisen kann, solange die Kinder spielen (das geht natürlich erst, wenn sie alt genug sind, um alleine loszuziehen). Alternativ ist es von Vorteil, wenn sich ein Bäcker oder irgendein anderer Ort, an dem es zumindest Kaffee gibt, in der Nähe befindet, solange es Bänke oder Sitzgelegenheiten auf dem Spielplatz gibt. Und ja, natürlich kann man dort auch den mitgebrachten Kaffee aus der Thermoskanne trinken, aber für mich ist das Café eben wie die Seilbahn für meine Kinder: Kein Muss, aber doch ein Highlight des Ausflugs. Und spätestens, wenn sie dort ein Eis bekommen, stimmen meine Kinder mir zu.

Die heutige Top-3

wasserburg_neu_629f68c824bec.jpg

Spielplatz Hegestrand, Wasserburg am Bodensee



Kein Wasser auf dem Spielplatz, aber direkt daneben. Der Spielplatz liegt am Bodenseeufer und wenn die Kinder genug haben vom Schwimmen und Plantschen oder Muschelsuchen am Strand, sind es nur ein paar Schritte zu Wippe, Rutsche und Co. Außerdem werden selbstverständlich jeden Tag unzählige volle Eimer Seewassers zum Sandkasten getragen.

Auch sonst gibt es dort alles, was das Herz von kleinen und größeren Kindern erfreut. Unter anderem verschiedene Kletterelemente, Schaukeln, Wippen, ein Karussell und: eine Seilbahn. Zu jeder Jahreszeit toben und spielen hier Kinder jeden Alters. Dazu gibt es genug Sitzgelegenheiten für die Eltern und einen Blick auf den schönen Bodensee. Beim nahegelegenen Freibad gibt es einen Kiosk, der auch im Winter bei gutem Wetter mit einer kleinen Karte geöffnet hat.





Pfullendorf_3_629f531fc4430.jpg Wassererlebniswelt Seepark Linzgau, Pfullendorf



Der Name ist hier Programm. Wenn es hier eines in Hülle und Fülle gibt, dann ist es Wasser. Ein schmaler Fluss zieht sich über den gesamten Spielplatz, vorbei an Schaukeln und Sandkästen und unter Hängebrücken hindurch. Hier kann im Wasser geplantscht und nach Herzenslust gebuddelt und gematscht werden. Für Kleinkinder und auch für größere Kinder gibt es hier immer genug zu tun.

Im Winter wird das Wasser abgestellt. Gespielt werden kann hier dann aber immer noch. Neben der Wassererlebniswelt gibt es im Seepark noch zwei weitere Spielplätze, außerdem kommen auch erwachsene Besucher zum Beispiel beim Baden oder Wasserskifahren auf ihre Kosten. Zudem gibt es auf dem 2,5 Kilometer langen Rundweg auch ein Restaurant und einen Kiosk. Der Eintritt ist frei.





Nutzung nur mit schriftlicher Einwilligung durch die Mainau GmbH (z.B. Pressereferat, www.mainau.de); BU: Spielplatz Wasserwelt auf der Insel Mainau Sommer 2015; Copyright: Insel Mainau/Peter Allgaier (Foto: PETER ALLGAIER BODENSEEBILDER) Wasserland auf der Insel Mainau, Konstanz



Der Name verrät auch hier schon alles. Das Wasserland liegt mitten auf der Insel Mainau. Fragt man meine Kinder, lohnt sich mein Eintrittspreis alleine wegen dieses Spielplatzes. Der Spielplatz soll die Bodenseeregion vergangener Zeiten widerspiegeln. Um einen See, in dessen Mitte sich eine Insel befindet, gruppiert sich eine Pfahlbausiedlung. Die Häuser sind durch Brücken und Kletterstege miteinander verbunden. Außerdem kommt man – und das ist das Besondere – mit Flößen von einer Seeseite zur anderen.

Für größere Kinder ist das Wasserland eine faszinierende Mischung aus Spielplatz und kleinem Freibad. Aufgrund des tiefen Wassers und der rutschigen Böden müssen kleinere Kinder hier – wie eben im Freibad auch – auf jeden Fall gut beaufsichtigt werden. Unnötig zu erwähnen, dass sich der Besuch auf der Blumeninsel natürlich auch für die Erwachsenen lohnt. Der Eintritt beträgt 23 Euro für einen Erwachsenen. Kinder unter 12 Jahre kommen gratis auf die Mainau.

