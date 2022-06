Das sind die drei besten Sommer-Romane, die direkt in unserer Region spielen

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #28 handelt von Nahrung für die Seele: den besten Romanen, die an Schauplätzen der Region spielen.

Die drei besten Romane der Region:

ausgewählt und bewertet von den beiden Bücherwürmern Olivia Schaar, Social Media Managerin, und Jennifer Schuler, Produktmanagerin Digital.

Das macht einen guten Regio-Roman aus:

Lesen - das bedeutet für uns beide eine ganz besondere Auszeit vom Alltag. Ob im Urlaub, am Abend nach einem herausfordernden Tag oder am Wochenende - es geht nichts über einen guten Roman. Die Kirsche auf der Sahnetorte: Wenn der Roman die geliebte Heimat zum Schauplatz des Geschehens macht und man sich so richtig gut vorstellen kann, wie die Hauptfiguren über Straßen und Plätze schlendern, die man selber gut kennt. Doch was zeichnet einen guten Regio-Roman am Ende aus?

Ganz sicher ein abwechslungsreicher Schreibstil, der locker-leicht wirkt und es dennoch schafft, lebhafte Bilder vor dem geistigen Auge entstehen zu lassen. Wir möchten unsere Heimat aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen. Dabei auch Unbekanntes über die Gegend zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben zu lesen und im besten Fall ein paar Tage später im echten Leben einen Ausflug dorthin zu unternehmen ist etwas, das nur ein Regio-Roman bieten kann. Bekannte Gebäude oder Monumente hingegen wollen wir durch bildliche Beschreibungen "wiedererkennen" und aus dem Schreibstil nicht nur die Ortskundigkeit, sondern auch die Liebe zur Region und Heimat herauslesen. Der Heimatstolz, der uns dabei überkommt, ist einfach ein wunderbares Gefühl.

Doch ein guter Regio-Roman sollte uns nicht nur ermöglichen, an verschiedenste Schauplätze der Region abzutauchen und alles um uns herum zu vergessen. Vielmehr sollte er auch eines bewirken: Wir wollen mitfühlen, mitleiden und uns mitfreuen.

Damit das gelingt, braucht es interessante, authentische Charaktere, mit denen wir uns identifizieren und in die wir uns einfühlen können. Dabei ist es egal, ob der Roman mit schrulligen Eigenheiten eines Urschwaben gefüllt ist, der uns auf provokante Art den Spiegel vorhält. Oder die Handlung uns durch die Augen eines Ortsfremden blicken lässt, der die Region gerade erst kennen (und sicher lieben) lernt. Irgendwann zwischen den Seiten sollen uns die Hauptpersonen still und heimlich ans Herz wachsen. Und zwar so sehr, dass wir gar nicht anders können, als mit ihnen bei ihren Herausforderungen und Wagnissen, bei ihren Schicksalsschlägen und Abenteuern mitzufiebern.

Ebenso bedeutungsvoll ist der Handlungsverlauf - möchten wir schließlich nicht alle von einem Roman überrascht werden? Von bekannten Orten zu lesen, löst zwar ein Heimatgefühl der besonderen Art aus, doch beim Lesen möchten wir zugegebenermaßen auch ins Unbekannte geworfen werden. Es gibt beim Lesen doch kaum etwas Schöneres, als beim Umblättern der Seiten überrascht die Augen zu weiten, amüsiert unerwartet aufzulachen, bangend an den Nägeln zu kauen, nicht wahr? Fest steht also: Je unvorhersehbarer der Plot eines Romans, desto besser.

Nicht zuletzt versprechen wir uns beim Lesen eines richtig guten Regio-Romanes doch alle, uns wohlzufühlen. Einen geliebten Ort aus unserer Heimat zum Ort des Geschehens zu machen, ist definitiv hier bereits die halbe Miete. Aber auch die Stimmung und Atmosphäre, die in der Geschichte herrscht und sich auf uns niederschlägt, ist nicht zu unterschätzen. Orte mit Wohlfühlcharakter, an denen wir uns von Seite zu Seite immer ein kleines Stückchen mehr wie Zuhause fühlen, zeichnen einen guten Roman definitiv aus.

Wohlgemerkt: Region, Menschen und Geschichten müssen am Ende glaubhaft und schlüssig zusammenpassen. Nichts wäre doch Ende schlimmer, als wenn der Schwabe vom Dorf herzhaft eine Fischfrikadelle beißt statt standesgemäß Kässpätzle zu futtern - es sei denn, der Autor oder die Autorin hat dafür eine verdammt gute Erklärung parat.

Das sind unsere Favoriten - mit verschiedenen Schauplätzen der Region:

Platz: "Kräuter der Provinz" von Petra Durst-Benning: Dieses Buch ist etwas ganz Besonderes. Denn es schließt den Kreis mit unserer Vision der Schwäbischen Sterne. Wir möchten auf regionale Produkte aufmerksam machen und auf Menschen, die voller Leidenschaft Genuss in unseren Alltag bringen. In diesem Buch geht es genau darum. Es geht um ein kleines erfundenes Dorf namens Maierhofen, das vom Aussterben bedroht ist, da es viele junge Menschen in die Stadt zieht. Doch die Dorfgemeinschaft will das gemeinsam verhindern. In einer spannenden und lebhaften Geschichte geht es um die Macht des Einzelnen, den Weg seine Träume zu verwirklichen und dem Wert von regionalen Produkten hinter denen unsere Nachbarn voller Leidenschaft großes bewirken. Von der Kräuterwanderung, der Herstellung bis hin zum Genuss von Bärlauch-Butter oder Holunderblüten-Sirup werden regionale Pflanzen mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Das alles wird anhand von Charakteren erzählt, die uns mit all ihren Facetten und schrulligen schwäbischen Eigenheiten von Seite zu Seite mehr ans Herz gewachsen sind. So sehr, dass wir auch noch die folgenden drei Bücher der "Maierhofen"-Reihe verschlungen haben. Der erste Platz belegt das Buch "Kräuter der Provinz" von Petra Durst-Benning. (Foto: Schuler) Platz: "Schorle für dich" von Sandra Grauer: Wer nach einer locker-leichten Lektüre sucht, die einige Lacher, einen lebhaften Schreibstil und eine sympathische Protagonistin zu bieten hat, ist mit „Schorle für dich“ von Sandra Grauer gut beraten: Als Jette ihren Partner bei einem Schäferstündchen inflagranti erwischt, packt sie kurzerhand ihre Siebensachen - samt Mops und Meerschweinchen - und flieht aus dem hektischen Ruhrgebiet ins beschauliche Oberschwaben. Besonders amüsant dürfte dieses Buch für eingesessene und stolze Schwabinnen und Schwaben sein, denn: Wie Jette aus dem Ruhrpott ohne jegliche Schwäbisch-Kenntnisse versucht, sich in Oberschwaben einzuleben und über ihren Liebeskummer hinwegzukommen dürfte bei Ortskundigen für so einige Schmunzler sorgen. Als Leser erleben wir, wie Jette mit den typisch schwäbischen Bräuchen und Festlichkeiten (wie beispielsweise dem Schützenfest) erstmals in Berührung kommt, wie sie über urschwäbische Worte stolpert (beim Frühstück und der leckeren „Gsälz“ angefangen), wie sie erstmalig Städte wie Ravensburg, Sigmaringen, Saulgau, Meersburg erlebt – und schließlich, wie sie Stück für Stück gegen alle Erwartungen ihr Herz an Oberschwaben verliert. Den zweiten Platz belegt das Buch "Schorle für dich" von Sandra Grauer. (Foto: Schaar) Platz: "Die Fotografin" von Petra Durst-Benning : Erneut aus der Feder von Petra Durst-Benning entführt diese besondere Geschichte in die Gegend in und rund um Laichingen des Jahres 1911: Als Leser (oder Hörbuchhörer) begleiten wir in "Die Fotografin" unsere Protagonistin Mimi Reventlow, die schon immer anders war als die Frauen ihrer Zeit. Während sich andere Frauen um Familie und Haushalt kümmern, möchte Mimi allen Widerständen zum Trotz ihren Traum verwirklichen – und Fotografin werden. Als ihr Onkel Josef erkrankt, zieht Mimi kurzerhand von Esslingen in das kleine Leinenweberdorf Laichingen, um ihn zu pflegen und sein Fotoatelier zu übernehmen. Dabei erleben wir bekannte Schauplätze wie Laichingen, Ulm, Baden-Baden und Esslingen mit ihren Augen. Authentisch und faszinierend beschreibt Petra Durst-Benning einen Fleck unserer Region, der im Jahre 1911 von einer noch ganz anderen Atmosphäre und Stimmung beherrscht wird. Tradition, die Angst vor Veränderung und gleichzeitig auch Zurückschreckung vor Andersartigkeit bestimmen das Leben der Bewohner Laichingens. In einem angenehmen, bildlichen Schreibstil erzählt die „Fotografin“ daher auch von Mut und vom Durchbrechen von Konventionen, von Selbstbestimmung und Fortschritt. Gekonnt und bildgewaltig lässt diese Geschichte den Leser in unsere Region und gleichzeitig in eine andere Zeit abtauchen. Man kann gar nicht anders, als mit Mimi Reventlow über die Seiten hinweg mitzuleiden und mitzuhoffen – darauf, dass sie im kleinen Laichingen nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihre Liebe findet. Den dritten Platz belegt das Buch "Die Fotografin" von Petra Durst-Benning. (Foto: Schaar)

Die besten Romane der Region – für unsere Follower auf Instagram

Auch auf dem Instagram-Kanal von Schwäbische.de haben wir nach den besten Romanen mit Schauplätzen in der Region gefragt. Über 20 verschiedene Romane, die in der näheren oder weitergefassten Region spielen, haben unsere Follower empfohlen. Was dabei auffiel: Es scheint besonders viele Krimiliebhaber in unserer Followerschaft zu geben. Unter allen Empfehlungen wurden vier Romane mehrfach genannt und teilen sich daher dieselbe Platzierung:

Die "Goschamarie-Krimis" von Stefan Mitrenga (Taldorf-Krimis), "Feuerrot" von Nina Blazon (Historischer Roman mit Ravensburg als Schauplatz), die "Klutinger Krimis" von Volker Klüpfel und Michael Kobr (Allgäu-Krimis) sowie "Butterblumenträume" von Christine Rath (Bodensee-Roman).

Welche weiteren Bücher von unseren Followern genannt wurden, können Sie in den Kommentaren unter dem Votingpost nachlesen:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.