Bier-Test: Aus diesen drei Orten kommen die besten Mai-Böcke der Region

Zu kaufen gibt es das Starkbier in der Schraubverschlussflasche in vielen Getränkemärkten in ganz Baden-Württemberg und im Onlineshop der Brauerei.

Böckle von Fischer’s Brauhaus, Mössingen

Leuchtend goldgelb und klar erinnert das Böckle vom Brauhaus in Mössingen (Landkreis Tübingen) schon optisch an ein erfrischendes Sommerbier. Der Geruch von Heu wird mit dem ersten Schluck von einem fruchtigen Bier weggespült, dessen Süße an Kuchenteig erinnert. Der Abgang des hellen Starkbieres mit 6,9 Prozent Alkohol ist angenehm hopfenherb.

Fischer’s Biere gibt direkt in der Brauerei, im zugehörigen Hotel und Brauereimarkt oder zum Beispiel auch in der Gasthausbrauerei Neckarmüller in Tübingen direkt am Neckar.