An diesen drei Orten gibt es die schönsten kleinen Festivals der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Attraktionen, Produkten und Angeboten der Region. Passend zum Start der Festivalsaison und dem gefühlten Ende von Corona - wenigstens über den Sommer - handelt Folge #26 von den besten kleinen Festivals der Region, die oft so viel gemütlicher als ihre großen und bekannten Vertreter wie Southside und Co. sind.

Allgäus Finest: Das Bild (2020) sagt alles über die Festivalstimmung. (Foto: pr)

Die drei besten kleinen Festivals der Region:

Ausgewählt und bewertet von Elisa Jochum und Miriam Springer, Produkt Manager Digital bei Schwäbische.de und Festival-Dauerbesucher.

Das macht ein gutes Festival aus: Heuiitelch! Der Sommer kommt und damit ist die Festivalsaison wieder eröffnet. Wir freuen uns auf laue Sommerabende mit guter Musik, entspannten Leuten und einem kühlen Getränk in der Hand.

Nach zwei Jahren Festivalpause fragen wir uns aber, ob wir einfach alt geworden sind oder ob sich unser Geschmack etwas verändert hat. Anstatt großer Menschenmassen haben wir festgestellt, dass wir dieses Jahr viel mehr Lust auf kleine, regionale Festivals haben. Mit dieser Einstellung umgehen wir nämlich elegant das Dilemma, uns vor zwei Bühnen gleichzeitig aufhalten zu wollen und zeitgleich mit den Campingnachbarn noch eine Runde Flunkyball zu spielen.

Aber was macht nun ein gutes kleines Festival aus? Natürlich muss die Musik passen, darüber und über Musikgeschmack sollten wir hier aber nicht diskutieren.

Genauso wichtig wie die Musik ist für uns aner eine entspannte Atmosphäre. Dazu gehört, dass das Festival nicht überfüllt ist, man möglichst wenig anstehen muss und, dass alle Festivalteilnehmer aufeinander und auf die Umwelt achten.

Außerdem geht es bei kleinen Festivals um die sprichwörtliche Liebe zum Detail – das selbstgebaute Bühnenbild, die Deko oder ein kreatives Rahmenprogramm machen aus einer Ticketverkaufsmaschine am Ende ein echtes Erlebnis, das man nicht mehr vergisst.

Und das am besten auf einer Bühne im Grünen.

Für alle, die der gleichen Meinung zu dieser Frage sind, haben wir diese drei Festivals 2022 auf unsere Favoriten-Liste gesetzt:

Allgäus Finest Festival, Wangen: Quick Facts: 26.-27. August 2022, Karsee bei Wangen. Ticketpreis: 60 Euro (exklusive Camping); Tagestickets erhältlich. Web: allgaeusfinest.de Top Acts: Megaloh, Ennio, Shelter Boy, Mischa, Anais Highlights: Badesee in der Nähe, Selbstgemachte Deko Camping gehört auch bei "Eine Liebe" dazu - wie dieses Foto beweist. (Foto: pr) Eine Liebe Festival, Herdwangen-Schönach: Quick Facts: 25.-28 August 2022, Herdwangen-Schönach, Hüttenbühl. Ticketpreis: 59 Euro (inklusive Camping); keine Tagestickets. Web: eineliebe.de Top Acts: Meute, Weekend, Goldroger, Rikas, Amilli Highlights: Sprühe dein erstes Graffiti oder Klebe dein eigenes Tape Art, entdecke Newcomer jenseits des musikalischen Mainstreams Woodstock, ähh, Woodstoig muss es heißen. Wegen uns muss es nichtmal regnen wie beim Original. (Foto: pr) Woodstoig Festival, Riedhausen: Quick Facts: 29.07. - 30 Juli 2022, Riedhausen. Ticketpreis: 63 Euro (inklusive Camping), Tagestickets erhältlich. Web: www.woodstoig.de Top Acts: Tujamo, Drunken Masters, Mashup Germany, Jonny Vo, Anie Highlight: Riesige Bierpong-Arena

Die besten Festivals der Region – für unsere Follower auf Instagram

Auf Instagram haben wir euch nach euren Lieblingsfestivals gefragt. Als euren schönsten Geheimtipp für dieses Jahr haben wir dabei „Flughäfele-On-Air“ in Biberach/Birkenhard aufgefasst. Das Festival findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und ist somit eine regionale Premiere. Los geht es schon dieses Wochenende am 21. Mai mit abwechslungsreichen Acts verteilt auf sieben Tage. Hier ist für jeden was dabei. Mehr Infos unter flughaefele-on-air.de

Platz: Kult-Ur Open-Air in Weilheim an der Teck Platz: Flughäfele-On-Air in Warthausen und Southside in Neuhausen ob Eck Platz: Querbeatfestival Unterwaldhausen (bei Altshausen) und Festival ohne Bands in Dürmentingen

Welche weiteren Festivals von unseren Followern genannt wurden, kannst du in den Kommentaren unter dem Votingpost nachlesen:

