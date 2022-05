An diesen drei Orten gibt's den besten Bergkäse der Region

s´'Käslädele, Kißlegg und Andrazhofen: Mein hauchdünner Favorit ist der Bergkäse der Bio-Schaukäserei Wiggensbach. Hier entsteht quasi grenzübergreifend ein echtes Meisterwerk. Die meisten der Höfe, die die Käserei beliefern, stehen in Bayern, aber es sind auch Landwirte aus Isny , Leutkirch und Argenbühl beteiligt. Der Bergkäse überzeugt mich in jeder Hinsicht. Er bietet einen tollen Heugeschmack, kräftige Aromen, die nie zu intensiv werden. Zum Glück für Württemberger unterhält die Käserei zwei Läden westlich der Landesgrenze. Die sind definitiv einen Besuch wert.

Käsküche, Isny: Südlich von Isny entsteht mit dem Adelegger ein ganz exzellenter Bergkäse, der dem Wiggensbacher in nichts nachsteht. Auf Platz zwei landet er hier nur, weil ich in diesem Winkel nur sehr selten vorbeikomme. Auch in Isny entsteht ein Käse, der sehr abgerundet schmeckt. Keine Aromen stechen heraus, sondern Heu, Kräuter und leichter Pfeffer bilden gemeinsam eine tolle, einzigartige Kombination.