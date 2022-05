An diesen drei Orten der Region fühlt man sich wie in der Netflix-Serie „Bridgerton“

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #24 handelt von Orten in der Region, die an die Netflix-Serie "Bridgerton" erinnern - perfekt für Liebhaber von Barockem und Romantischem.

Die drei schönsten Orte für „Bridgerton“-Fans:

ausgewählt und bewertet von Olivia Schaar, Social-Media-Managerin. Sie liebt Barockes, Antikes, Romantik und Nostalgie.

Warum Oberschwaben so wie England aussehen kann: „Bridgerton“ – das ist die Netflixserie, die bereits seit ihrem Start zu Weihnachten 2020 in aller Munde ist. Sie wurde millionenfach geschaut, hat den Rekord als meistgesehene englischsprachige Serie gebrochen und war außerdem in über 90 Ländern in der Top Ten vertreten. Kürzlich freuten sich Fans über das langersehnte Erscheinen der zweiten Staffel.

Die Serie basiert auf den Romanen von Julia Quinn und ist ein Historiendrama der etwas anderen Art: Es besticht durch eine modernere Sichtweise auf das Leben in England zur Regency-Zeit und durch eine multikulturelle Besetzung. „Bridgerton“ steckt voller traditioneller Kostüme, Intrigen, Herzschmerz und verbindet all dies gekonnt mit wichtigen Themen der heutigen Zeit.

Vor allem jedoch zeichnet diese Serie eines aus: atemberaubende Kulissen. Denn ohne diese wäre die Serie vermutlich nur halb so erfolgreich. Opulente Bilder von prunkvollen Herrenhäusern, edlen Ballsälen, prächtigen Bibliotheken und die typisch pittoreske, britische Landschaft, sind das insgeheime Markenzeichen der Serie. Mit „Bridgerton“ kann man ganz bequem und unkompliziert das historische England vom Sofa aus betrachten und sich dabei unterhalten lassen.

Aber: Was England kann, kann unser Oberschwaben schon längst. Nicht umsonst ist unsere wunderschöne Region auch für ihre monumentalen Bauwerke bekannt - ob kunstvolle Schlösser, beeindruckende Klosteranlagen oder prachtvolle Barocksäle: Die Region steckt voller kleiner Schätze, an denen man sich wahrlich für kurze Zeit wie eine Figur aus „Bridgerton“ fühlen kann.

Bibliothekssaal des Klosters Wiblingen: Das Kloster Wiblingen, welches 1714 erweitert und neu gebaut wurde, bildet einen historischen Höhepunkt in der barocken Baukunst Oberschwabens. Sein Bibliothekssaal gilt zudem als die gelungenste Raumschöpfung des Rokoko – und das völlig zurecht. Er liegt im Nordflügel des Konvents und ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend: Das eindrucksvolle Deckenfresko, die von Säulen getragene Galerie und das reiche Figurenprogramm bilden ein wunderschönes Gesamtbild, bei dem nicht nur Buchliebhaber ins Staunen und Schwärmen geraten. Beim Betreten des Saals möchte man sich am liebsten dutzende Male um die eigene Achse drehen, alle Eindrücke in sich einsaugen und einfach nur staunen. Man kann sich gut vorstellen, wie hier Serienfigur Eloise Bridgerton ihre Nase in ein Buch steckt oder die Bridgerton-Brüder in diesem eindrucksvollen Ort des Wissens über sämtliche Themen philosophieren. Auch die Klosterkirche ist einen Besuch und eine Randbemerkung wert: Die farbenprächtigen Deckenfresken gehören zu den bedeutendsten Zeugnissen württembergischer Freskomalerei. Das Dachwerk ist zudem eine technische Meisterleistung, denn es überspannt den kompletten Kirchenraum. Tatsächlich könnte dieser wunderbar als Drehort einer prachtvollen Bridgerton-Hochzeit dienen. 360° Bibliothekssaal Wiblingen (Foto: David Weinert) Barocktreppenhaus im Schloss Bad Wurzach: Das „Neue Schloss“ in Bad Wurzach (1723-1728) birgt eines der schönsten Barocktreppenhäuser Oberschwabens. Kein Wunder, dass hier bereits zahlreiche Paare mit einem guten Auge für das Schöne den Bund fürs Leben geschlossen haben – gleichzeitig ist besagtes Barocktreppenhaus nämlich offizielles Standesamt der Stadt Bad Wurzach. Die Idee hinter dem prachtvollen Treppenhaus ging wohl auf einen genialen italienischen Baumeister zurück, der seinen Palästen und Villen durch die offene Form eine neue Tiefenwirkung verlieh. Sicherlich würden die Macher hinter „Bridgerton“ dieses wunderschöne Meisterwerk mit Handkuss als Drehort annehmen und in Szenen voller skandalöser Bälle und ereignisreicher Abend-Soirées nahtlos einweben. Kleiner Tipp am Rande: Wer einen Besuch des Schloss Bad Wurzach plant, sollte unbedingt die Augen nach dem kleinen, aber feinen Antikladen namens „ElDorado“ Ausschau halten. Dieser befindet sich direkt vor dem Schloss, bietet individuelle, antike Gold- und Silberschmuckstücke an und passt wunderbar in das Gesamtbild der Schlossanlage. Bridgerton-Fans und Liebhaber von Altem und Schönen wird hier sicherlich das Herz aufgehen. 360° Barocktreppenhaus Schloss Bad Wurzach (Foto: David Weinert) Kloster Ochsenhausen und Neues Schloss Tettnang: Auf den ersten Blick erinnert die prunkvolle Fassade des Klosters Ochsenhausens eher an ein Schloss. Es liegt oberhalb des Rottumtals, gehört zu den großen barocken Klosteranlagen an der Oberschwäbischen Barockstraße und ist erstaunlich gut erhalten. Bereits Ende des 11. Jahrhunderts wurde die Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhausen gegründet, aus der das heutige Kloster Ochsenhausen hervorging. Die herrschaftliche, monumentale Barockfassade ist es, die dieses Gebäude so besonders macht und die wunderbar als opulente Residenz in eine Bridgerton-Folge passen würde – hier würde Königin Charlotte sicherlich gerne residieren und ihre Teatime genießen. Eine ähnlich prächtige, ebenfalls gelbtönige Fassade bietet das Neue Schloss Montfort in Tettnang, weshalb es sich an dieser Stelle einfach den dritten Platz mit dem Kloster Ochsenhausen teilen muss: Es liegt im Hinterland vom Bodensee und ist zweifellos eines der schönsten Schlösser in Oberschwaben. Das heutige Neue Schloss ist schon der zweite Barockbau. Der erste Bau brannte Mitte des 18. Jahrhunderts nieder. Doch die Montforter hielten es für eine Frage der Familienehre, das Schloss nach dem Brand von 1753 wieder aufzubauen. Das majestätische Barockschloss besticht auch durch luxuriös ausgestatteten Räume, wie etwa der wunderschöne Bacchussaal. 360° Außenfassade Neues Schloss Tettnang (Foto: David Weinert)

Die drei schönsten barocken Orte der Region - für unsere Follower auf Instagram

Auch auf dem Instagram-Kanal von schwäbische.de wurde nach den schönsten barocken Orten in der Region gefragt. Unsere Follower haben zahlreiche wunderschöne Orte genannt, die beweisen, wie schwer hier die Wahl fällt - und welche Vielfalt an Barockpracht in unserer Region herrscht. Lediglich zwei Orte - von denen Platz 1 im Übrigen auch in der engeren Auswahl unserer Autorin lag - wurden mehrmals genannt:

Platz: Wallfahrtskirche in Steinhausen Platz: Ehemalige Reichsabtei in Weißenau

Welche weiteren Orte von unseren Followern genannt wurden, können Sie in den Kommentaren unter dem Votingpost nachlesen:

