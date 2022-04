Das sind die drei besten Skateparks zwischen Tuttlingen und Oberschwaben

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten, Aktivitäten und Angeboten der Region. Folge #23 wird mal wieder sportlich, diesmal blicken wir auf eine beliebte Freizeitmöglichkeit für Menschen, die gerne Rollen unter den Füßen haben: Skateparks für Skateboarder, Scooterfahrer und BMX-Fahrer.

Die drei besten Skateparks der Region:

ausgewählt und bewertet von David Weinert. David ist Mediengestalter der Digitalredaktion von Schwäbische.de. Er war in der Schule schon begeisterter Skateboarder und hat den Sport während der Corona-Pandemie wiederentdeckt. Vielleicht schafft er dieses Jahr endlich einen Kickflip!?

Das muss ein guter Skatepark bieten: Skateparks müssen je nach Sportgerät, Fahrstil und Erfahrungsstufe unterschiedliche Ansprüche erfüllen. Für jemanden, der zum ersten Mal auf einem Skateboard steht, braucht es keine Rampen oder Rails. Eine große Fläche, die schön glatt geteert ist, genügt. Ein Inlineskater oder Scooterfahrer kann dagegen schon mit wenig Übung versuchen, aus Rampen herauszuspringen. Die Frage der nötigen Ausstattung ist am Ende also schwer zu beantworten und definitiv von Können und Gerät abhängig.

Eines gilt aber für alle Skatepark-Nutzer: Der Teerbelag ist bei vielen vorhandenen Skateanlagen der Region zu rau. Schon nach kurzer Zeit verliert man auf diesen Böden spürbar an Kraft. Noch schlimmer sind Schäden sowie ungepflegte Anlagen. Das kann einem so richtig den Spaß verderben. Oft reicht ein Steinchen - und die Achse verklemmt, während der Sportler nach vorne auf den glatten Stein segelt.

Nochmal zusammengefasst: Anfänger auf dem Skateboard brauchen nicht viel mehr als eine glatte Fläche, Fortgeschrittene wollen dafür Miniramp oder Funbox. Inlineskater oder Scooterfahrer können von Beginn an schon mehrere Hindernisse nutzen, allerdings sind dann für BMXer oft die Winkel und Abstände nicht ideal. Deshalb fokussiere ich mich in dieser Auswahl auf Skateparks in der Region, die einen guten Zustand aufweisen und für viele Geschmäcker und Geräte ausreichend Möglichkeiten bieten.

Um eingefleischte Skater nicht vor den Kopf zu stoßen und trotzdem die Beschreibungen der Anlagen für alle verständlich zu machen, folgt hier ein kurzes Skatepark-Lexikon:

Bank: Gleichmäßige Schräge

Funbox: Gibt es in vielen Varianten. Der Klassiker hat an drei Seiten Banks und an der Vierten eine höher gesetzte Ledge

Grinden: Mit den Achsen auf einer Rail rutschen

Ledge: Ecke zum Grinden, runter- oder hochspringen

Miniramp: Eine kleine Version der eher bekannten Half-Pipe

Obstacle: Hindernis. Das kann im Prinzip fast alles sein. Treppen, Ramps, Rails,… Alles ist mit etwas Kreativität ein Obstacle!

Ollibox: Kleiner Kasten zum Grinden, runter- oder hochspringen

Pool: Vertiefung im Boden, die mit Quarters umrandet ist

Pumptrack/Snakerun: Bodenwellenstecke, in der durch Einsatz des Eigengewichts Schwung geholt wird

Quarter: Gekrümmte Rampe

Rail: Metalstange zum Grinden

Stairset: Treppenstufen

Die heutige Top-3:

Skatepark Länderösch-/Ravensburger Straße, Friedrichshafen: Der Skateplatz unter der B31 Brücke in Friedrichshafen ist gut saniert und extrem angenehm zu fahren. Er bietet viele Ramps, Funboxen und Ledges und ist damit für jeden Anspruch gut ausgestattet. Direkt nebenan befindet sich außerdem ein Bike Parcours. Parks in einem so guten Zustand sieht die Szene gern, weshalb sich Skater aus der ganzen Region gerne hier treffen. Der Boden ist glattgestrichen - ein wahres Erwachen, wenn man die rauen Oberflächen anderer Parks gewohnt ist. Manchmal wird der Boden in Friedrichshafen aber schon zu glatt, vor allem, wenn Dreck vom Bike Parcours darauf landet. Die B31-Brücke bietet einem außerdem an heißen Tagen einen schattigen Zufluchtsort. Dieser Park zieht zu Recht Skater aus der ganzen Region an. Gesamturteil: Vielfalt: 4/5 Qualität: 5/5 Anfängerfreundlichkeit: 4/5 Hier läuft's im wahrsten Wortsinn glatt: Der Skatepark in Friedrichshafen. (Foto: David Weinert) Emerica Skatepark, Brühlstraße, Ravensburg: Der Emerica Park in Ravensburg ist einer der ersten Skateparks in größerer Dimension in der Region und für seine Vielseitigkeit bekannt. Neben einer großen Anzahl an Ramps und Rails gibt es Funbox, Ollibox, Miniramp, einen kleinen Pool, Sitzmöglichkeiten und sogar einen kostenlosen Trinkwasserspender. Auch Einsteiger finden hier angemessene Obstacles - auch wenn Fortgeschrittene definitiv mehr Möglichkeiten haben. Da der Park so alt ist, ist leider auch der Boden schon ziemlich abgefahren, was viel Energie raubt. Wer davon aber genug hat und außerdem Kreativität mitbringt, findet auf jedem Sportgerät und in jeder Anspruchsstufe einen Spot für einen neuen Trick. Gesamturteil: Vielfalt: 4/5 Qualität: 3/5 Anfängerfreundlichkeit: 4/5 Ravensburg: Ein Park der ersten Stunde - leider nagt hier auch der Zahn der Zeit. (Foto: David Weinert) Skaterbahn Tuttlingen, Umläufle, Tuttlingen: Auch der Tuttlinger Skatepark ist vielseitig. An Obstacles fehlt es hier auf keinen Fall. Besonders die große Funbox in der Mitte lädt zum Experimentieren ein – auch wenn diese für Anfänger vermutlich etwas zu anspruchsvoll sein könnte. Es gibt ein Stairset und einen kleinen Snakerun. Zudem ist der Park von Grünflächen umgeben, was für eine entspannte Session sorgt. Leider ist auch hier der Betonboden nicht mehr von besonders guter Qualität. Gesamturteil: Vielfalt: 3/5 Qualität: 3/5 Anfängerfreundlichkeit: 4/5 Der Skatepark Tuttlingen: Leider nicht mehr im besten Zustand. (Foto: Bernhard Scheffold (Sk8Mag.de))

Diese weiteren Skateparks der Region waren in der engeren Auswahl:

Singen: Glatter Boden, gut für Anfänger und Fortgeschrittene

Biberach: Großer Park, viele Obstacles, Boden in schlechtem Zustand

Salem: Neu, eher für Scooter und BMX geeignet

Weingarten: Neu und toll für Scooterfahrer, aber ungeeignet für Anfänger

Die besten Skateparks der Region - für unsere Follower auf Instagram

Auch auf dem Instagram-Kanal von schwäbische.de wurden nach Skatepark-Empfehlungen gefragt. Es gab wenig Feedback - vermutlich weil Schwäbische.de auch noch keine anerkannte Größe bei diesem Thema ist. Zwei Skateparks wurden mehrfach empfohlen, die anderen in der Liste einmalig:

Doppelt empfohlen: Skatepark Salem, Skatepark Heidenheim

Weitere Community-Empfehlungen: Skatepark Abtsgmünd, Skatepark Tuttlingen, Skatepark Überlingen, Skatepark Ravensburg, Skatepark Kressbronn

Das war der Post zum Voting:

