Das sind die drei abgefahrensten Schnäpse und Liköre der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #22 handelt von etwas, das man stets nur in Maßen konsumieren sollte - aber angesichts von fast 20.000 Brennereien in Baden-Württemberg ist Hochprozentiges eben auch Teil der Region und ihrer Kultur. Zeit einmal zu betrachten, welche schrägen Kreationen in der Region zu haben sind.

Die drei abgefahrensten Schnäpse oder Liköre der Region:

ausgewählt und bewertet von Hagen Schönherr, digitale Projektentwicklung. Der Autor ist immer wieder erstaunt, was einem in manchem Wirtshaus und von Freunden und Bekannten auf den Tisch gestellt wird.

Darauf kommt es bei einer guten Spirituose an: Alkohol ist ein schwieriges Thema - zu Recht unter Verruf wegen Suchtgefahren und möglichen Gesundheitsschäden, aber eben auch Teil von Region und Kultur. Er sollte aus beiden Gründen als reines Genussmittel angesehen werden - etwas, das man sich gönnt, genießt, das Geschmacksknospen herausfordert und zum Nachdenken anregt.

So leben es auch die vielen größeren Brennereien sowie unzählige Kleinbrenner der Region, die Obst und allerlei andere Dinge immer wieder zu Spirituosen oder auch Likören verarbeiten, die den klassischen "Willi" als Maßstab schon längst hinter sich gelassen haben.

Ein guter Brennmeister nimmt sich Zeit für die Herstellung seiner Spezialitäten, wählt sorgfältig die Rohstoffe aus (bitte regional!) und sollte aus den genannten Erwägungen auf Klasse statt Masse setzen. Ich schätze es, wenn am Ende etwas entsteht, das trotz mancher Umdrehung mild im Gaumen ist und einen vor allem mit Aromen überrascht, die man in dieser Form und Zusammenstellung eben noch nicht gekannt hat. Ein harmonisches Zusammenspiel ist dabei wünschenswert aber auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Wie diese Liste hier beweisen wird, kann auch das gewollte Abweichen von Norm und Gefälligkeit spannend sein.

So entstand die Idee zu dieser Liste. Ohne Frage kann man auch eine "Williams Birne" mit viel Hingabe zu einem perfekten Produkt machen - vielleicht machen wir dazu auch mal eine Sterne-Folge. Regionalen Gin hatten wir ja schon in der Liste, auch Whiskey aus der Region gehört meiner Ansicht nach in eine eigene Kategorie. Heute will ich aber mit voller Absicht mal Ideen loben, die den klassischen Rahmen sprengen und die mal für Erschrecken, mal für Verwunderung sorgen.

Die heutige Top-3:

Essacher Luft, Hinteressach (Neukirch): "Kräuterschnaps bitter-scharf" ist eine maßlose Untertreibung für die Zusammensetzung und Wirkung dieses Getränks aus dem Tettnanger Hinterland. Wer es unvorbereitet zu sich nimmt, wird nur Sekunden später ein wahres Höllenfeuer verspüren, die Grenzen zwischen Partygag und Unzumutbarkeit für Unwissende sind definitiv zu diskutieren. Auch wer sich bewusst darauf einlässt, wird das Wort "Körperreaktion" künftig mit neuer Bedeutung versehen. Keine Spirutuose, die mir bekannt wäre, ist dermaßen brennend und scharf zugleich, was auch am mutmaßlichen Chili-Gehalt liegen dürfte. "Ein Getränk für jene, die es gern eine Spur härter haben", schreibt der Hersteller. Wer eine Flasche besitzt, wird aus reiner Angst lange Freude daran haben - sie leert sich gewiss nicht schnell. Und dennoch muss man anerkennen, dass der Hersteller sein dämonisches Handwerk wirklich versteht. Die Essacher Luft wird vom Hersteller als "Ein Getränk für jene, die es gern eine Spur härter haben" beschrieben. (Foto: Familie Schupp) Heu-Schnaps, Sulzberg : Heu-Schnaps gibt es ehrlicherweise von einigen Brennereien, hier haben wir das Destillat der Allgäu-Brennerei in Sulzberg ausgewählt. Worum geht es: Flasche öffnen, eingießen, riechen. Das gibt es doch gar nicht, ein guter Heu-Schnaps riecht tatsächlich wie eine saftige Frühlingswiese, der Effekt ist umso ausgeprägter, wenn man ihn im Gaumen hat. Wirklich ein Wahnsinn, Frühlingsgefühle im Glas. Bevor ich es kannte hätte ich gedacht: Netter Marketing-Gag, aber das funktioniert doch nicht. Doch, es funktioniert. Zirberla, Hörbranz (Vorarlberg): Zirbenlikör und Zirbenschnaps sind ehrlicherweise traditionsreiche Destillate, keine neuen Erfindungen. Für den Test haben wir die Variante der Brennerei Prinz in Hörbranz gewählt. Der Name bezieht sich auf Zapfen der Zirbelkiefer, die im alpinen Raum verbreitet ist. Beim Schnaps werden sie gebrannt, beim Likör werden die Zapfen in Alkohol eingelegt (oder mazeriert, wie der Fachmann sagt). Mir gefällt die Likör-Variante besser, auch wenn ich sonst kein Fan von Likören bin. Das harzige Moment tritt einfach noch klarer hervor. Nach dem Heu-Schnaps ist das eine ebenfalls respektable Methode um ein Stück Natur in ein Glas zu komprimieren.

Die drei besten Schnäpse und Liköre der Region - für unsere Follower auf Instagram

Auch auf dem Instagram-Kanal von schwäbische.de wurden nach dem abgefahrensten Schnaps oder Likör gefragt. Unsere Follower haben bei 11 Kommentare (Stand 19.04.2022) lediglich zwei Schnäpse mehrfach genannt:

1. Platz : Biolandhof Schupp aus Neukirch - Essacher Luft (Schnaps)

2. Platz: Butcher Crew aus Friedrichshafen - The Bloody Butcher (Schnaps)

Das war der Post zum Voting:

