Auf diesen drei Sportplätzen gibt es die beste Wurst im Wecken

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #15 handelt von der besten Sportplatzwurst in Oberschwaben.

Die drei besten Sportplatzwürste der Region:

Ausgewählt und bewertet von Lena Jacob, Leitung Kundenbindung und Zusatzgeschäfte bei Schwäbisch Media. Praktisch aufgewachsen auf dem Rasen des SV Oberzell hat sie ungezählte Wochenenden auf Sportplätzen der Region verbracht - und ist dort bis heute regelmäßig anzutreffen.

Darauf kommt es bei einer guten Sportplatzwurst an: Ohne eine Wurst im Wecken und ein kühles Bier oder Spezi kein richtiger Sportplatz-Besuch. Doch was macht das Kulturgut vieler Sportplätze so beliebt und wie muss es zubereitet sein, um zum Genuss zu werden? Darüber lässt sich mindestens so angeregt diskutieren, wie über die Leistungen der Spieler auf dem Platz.

Am allerbesten schmeckt es aber natürlich, wenn mit vollem Mund über ein Tor des eigenen Teams gejubelt werden darf.

In jedem Fall zählt die Qualität der einzelnen Hauptdarsteller – Wurst und Wecken. Gut gewürzt muss sie sein, die „Rote“. Knackig, saftig, ganz leicht rauchig und nicht zu fettig. Schön eingeschnitten und gleichmäßig gebräunt, sodass sich die Röstaromen voll entfalten können, vor allem aber auch im Inneren richtig heiß. Auch der Wecken spielt eine wichtige Rolle: Er bildet den Rahmen und gleichzeitig einen Kontrast zum Inhalt. Eine krosse Kruste und eine saftige, leicht säuerliche und kompakte Krume, sodass auch sein Geschmack einen eigenen Moment im Mund des Speisenden hat.

Nicht zu verachten ist auch der Grillmeister oder die Grillmeisterin. Sportplätze, auf denen die B-Jugend nach dem eigenen Spiel noch zum Grillen verdonnert wird, schneiden meist schlechter ab als diejenigen mit Personal, das den Job an der Zange Woche für Woche mit Leidenschaft, kleinem Bierbauch und am liebsten selbst einer Wurst zwischen den Zähnen macht. Erfahrung kann man eben auch hier nicht kaufen!

Mit Ketchup, Mayo oder Senf – das ist dann wirklich Geschmackssache. Fakt ist für mich, dass eine richtig gute Sportplatz-Wurst nichts davon braucht, jedoch mit allem harmoniert. Am allerbesten schmeckt es aber natürlich, wenn mit vollem Mund über ein Tor des eigenen Teams gejubelt werden darf.

+++ Auf vielfachen Hinweis auf Instagram haben wir uns für diese Folge der Schwäbischen Sterne übrigens - neben den obligatorischen Stimmen unserer Follower - noch einen echten Experten für einen Geheimtipp ins Boot geholt: „Busch der Sportplatztester“ verrät in unserem Artikel ebenfalls seinen Sportplatzwurst-Favoriten - scrollt dafür nach unten. +++

Die Top-3-Sportplatzwurst aus der Region:

1. SV Kehlen: Der erste Moment gehört dem überragenden Wecken, was absolut nicht negativ gemeint ist. Die Sportplatz-Wurst des SV Kehlen punktet schlicht mit dem perfekten Wurst-Wecken-Verhältnis. Denn wenig verdirbt den Genuss mehr, als nach der ersten Hälfte des Weckens keine Wurst mehr übrig zu haben – oder andersherum. Zudem versteht man hier etwas von der Arbeit am Grill und legt offensichtlich Wert auf die Qualität der Einzelbestandteile. Diese Wurst im Wecken spendet dem Fan-Herz definitiv Trost, wenn es auf dem Platz einmal nicht so läuft und macht es überflüssig, nach dem Abpfiff zuhause den Grill anzuwerfen.

Der Sportplatz des SV Kehlen: Eindeutiger Sieger beim Wurst-Wecken-Verhältnis (Foto: pr:)

2. SV Oberzell: Auf diese Wurst im Wecken habe ich mich schon als Kind jeden Sonntag gefreut, wenn es mit Opa auf den Sportplatz ging – und finde sie bis heute großartig! Außen knackig-kross, mit schöner Bräunung gegrillt und innen heiß, saftig und würzig. Eben genau wie eine Sportplatz-Wurst schmecken muss, um einen anspruchsvollen Fußball-Fan zu begeistern. Was meiner Meinung nach hier den Unterschied macht? Definitiv die Personen hinter dem Grill! Ich bezeichne sie gerne als „Typ D-Jugend-Trainer“, die selbst Genießer mit großer Routine an der Grillzange sind und das Gefühl für den richtigen Dreh der Wurst in der DNA haben.

3. SV Bergatreute: Schon bei meinem ersten Besuch auf dem Sportplatz in Bergatreute hat mich die Rote im Wecken überzeugt. In der Grillhütte von Profis zubereitet punktet der SVB mit einer knackigen, perfekt gewürzten Wurst vom regionalen Metzger. Genau richtig eingeschnitten, um auf dem Grill eine krosse Kruste zu bekommen, ist sie außerdem. Lediglich beim Wecken kann sie nicht ganz mit dem Spitzenreiter vom SV Kehlen mithalten. Einen Zusatzpunkt gibt es hier für die Wohlfühl-Atmosphäre, denn man genießt seine Sportplatz-Wurst mit bester Sicht auf den Ort des Geschehens auf einer Bank im Schatten.

Die drei besten Sportplatzwürste der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: 166 Kommentare gab es auf die Frage nach der besten Sportplatzwurst der Region auf Instagram (Stand 01.03.). Es wurden unheimlich viele verschiedene Vereine der Region genannt. SV Uttenweiler hat mit Abstand den ersten und eigentlich auch einzigen wertbaren Platz abgeräumt. Alle anderen wurden oftmals 2x, höchstens 3x erwähnt.

SV Uttenweiler: Mit mehr als 50 Stimmen hat dieser Sportverein eindeutig den User-Vote gewonnen. Wir vermuten, hier wurde auch fleißig die Werbetrommel gerührt. Aber die Wurst schmeckt ganz sicher trotzdem lecker.

Folgende Sportplätze wurden mindestens zweimal genannt: Bad Waldsee, Haisterkirch, Wacker, Bad Wurzach, Rulfingen, Ailingen, Reinstetten,Bergatreute, Schwendi, Aulendorf, Fischbach-Schnetzenhausen, Mietingen

Der Geheimtipp von @busch_der_sportplatztester:

Interessant ist, dass viele auf Instagram auf "Busch, den Sportplatztester" verwiesen haben. Er ist Instagram-Pflichtprogramm im Kreis Biberach und gilt als unnahbarer Bewerter hiesiger Sportplätze samt Drumherum. Für Schwäbische.de steuert er daher heute einen persönlichen Sportplatzwurst-Tipp bei.

"Mein Geheimtipp ist die Feuerwurst von Julian Knopf beim SV Baltringen. Diese Köstlichkeit ihresgleichen hat mir letzten Herbst den Aufenthalt auf dem Sportplatz unvergesslich gemacht. Leider gibt es diesen Gaumenschmaus nur zu besonderen Anlässen, was die Vorfreude ins Unermessliche steigen lässt. Ich kann es kaum erwarten, in der Rückrunde meine kulinarische Reise wieder aufzunehmen, und den (Wurst)-Horizont zu erweitern."

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.