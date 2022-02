An diesen drei Orten am Bodensee gibt es den besten Kuchen

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie "Schwäbische Sterne" ab sofort einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. Folge #14 handelt vom besten Kuchen am Bodensee - diesmal also in einem etwas enger gefassten Raum.

+++ Alle Folgen der Schwäbischen Sterne finden Sie hier [Seelen, Leberkäse, Steak, Glühwein, Weihnachtsbier, Cafés, Pizzerien, Gin, Kässpätzle, Veggie-Burger, Berliner] +++

Die drei besten Berliner der Region:

ausgewählt und bewertet von Fabian Dilger, Kuchenliebhaber von unserem Partnerportal Bodensee.de

Darauf kommt es bei gutem Kuchen an:

Am Bodensee warten unzählige Kuchenstücke nur darauf verzehrt zu werden. Die besten Kuchen sind aber nicht immer auf den ersten Blick zu finden. Manchmal liegt ein charmantes Café zwar in einer malerischen Altstadt und bietet Blick auf die benachbarten Alpen - manchmal sind besonders leckere Kuchen aber auch abseits des Trubels versteckt. Doch was macht den perfekten Kuchen eigentlich aus?

Die einen mögen ihn saftig, fruchtig und mit einem Hauch Puderzucker, die anderen sind von Sahnetorten fasziniert und könnten sich sprichwörtlich in eine weiche, cremige Tortenfüllung „reinlegen“. Doch eines müssen alle gemeinsam haben: Es muss schmecken wie bei Oma und das Drumherum muss einfach auch stimmen. Ja, ein Café muss schlichtweg gemütlich sein - wie schon meine Kollegin Olivia Schaar in diesem Test der besten Cafés der Region festgestellt hat.

Wenn ein betörender Duft von frisch gebrauten Kaffee und gebackenen Kuchen in der Luft liegt, dann sind wir schon nahe dran an perfekt. Die Krönung: Eine Sitzgelegenheit mit Blick in die Natur – in unserem Fall auf den Bodensee – oder interessante Leute. Schließlich braucht man mit der besten Freundin ja ein Thema zum Tratschen. Unter diesen Kriterien gibt es unzählige Empfehlungen in unserer Region. Das macht die Auswahl unserer Top 3 definitiv nicht ganz einfach. Ich versuche es trotzdem und nenne meine persönliche Top 3.

Die Top-3-Kuchen aus der Bodensee-Region:

Burg-Café der Burg Meersburg: Liegt es daran, dass es die älteste bewohnte Burg Deutschlands ist und man vor Ort viel Zeit zum Üben und Experimentieren hatte? In der Burg Meersburg befindet sich in der Alten Burg auch das Burg-Café. Mit fantastischem Blick über den Bodensee lädt die Aussichtsterrasse bei sonnigem Wetter zum Verweilen ein, doch auch bei Regen lässt es sich im barocken Innenraum hervorragend entspannen. Ein super witziges und entspanntes Team bedient Sie herzlich, Gastfreundschaft vom Feinsten! Die Auswahl an Kuchen ist breit gefächert und natürlich saisonal abgestimmt. Mohn-Käsekuchen, Käse-Kirsch-Kuchen und die bekannte Pralinentorte sind eine Sünde wert, ohne gleich in Bugverließ zu müssen. Service, Ambiente und Auswahl stimmen hier einfach. Perfekt. Das Café kann auch ohne Eintritt in das Museum besucht werden. (Foto: Dilge) Theatercafé, Lindau: Kein Geheimtipp mehr - zumindest unter Lindauern - ist der zweite Platz in dieser Liste: Etwas abseits von der Uferpromenade mitten in der Altstadt der Inselstadt befindet sich seit fast 30 Jahren das Theatercafé, mit Leidenschaft geführt und mehrfach ausgezeichnet und prämiert. Hier finden Sie eine umfangreiche Tortenauswahl vor: Marzipantorte, Trüffeltorte, Käsestreuselkuchen oder mein persönlicher Tipp: Die erfrischende Erdbeer-Joghurt-Sahnetorte. Wissenswert: Inhaber Roger de Boer macht auf Wunsch mit seinem Team auch Hochzeitstorten. (Foto: Theatercaf) Café Höpker, Friedrichshafen-Fischbach: Eine entspannte Zeit abseits der stark besuchten „Touri-Orte“ verbringt man am besten im verträumten Garten des Café Höpker in Friedrichshafen-Fischbach. Seit 1953 ein Familienbetrieb, wird man dort mit einer köstlichen Auswahl an Süßgebäcken, Kuchen und kreativen Tortenkreationen verzaubert. Der Cafégarten mit schattenspendende Bäumen, bunten Blumen und einem plätschernden, mit Seerosen bedeckten Teich ist der perfekte Ort für eine Cafépause. Und durch die zentrale Lage am Bodenseeradweg eignet sich das Höpker perfekt für einen kurzen Abstecher. (Foto: Café Höpke)

Auf die Plätze verwiesen wurden in diesem Test - aber trotzdem lecker: Maestrani Chocolarium (St. Gallen), Seecafé (Gottlieben), Weber&Weiss (Friedrichshafen) sowie das Rosgarten-Cafße (Konstanz) und das Café Merk (Immenstaad)

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autoren? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, wer für Sie den besten Kuchen macht - oder warum Sie ganz anderer Meinung sind. +++

Die drei besten Kuchenbäcker der Region - für unsere Follower auf Instagram

Was uns aufgefallen ist: 254Kommentare gab es auf die Frage nach den besten Kuchen der Region (über den Bodensee hinaus, anders als oben) auf Instagram (Stand 21.2.). Interessant ist, das Härles Hofcafé schon in anderen Kategorien gepunktet hat. Entweder ist es dort einfach sehr lecker oder es gibt einfach eine sehr große Fangemeinde.

Pâtisserie de Pierre, Wangen im Allgäu Die Tanke, Laupheim Härle’s Hofcafé, Laubbach

Das war der Post zum Voting:

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik "Schwäbische Sterne" jeden Mittwoch "die drei Besten der Region", vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch - von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die "Schwäbischen Sterne" um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt - und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.