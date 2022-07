Schwäbische Oper „Nau bens hald i“ kommt nach Langenau

Langenau - Königsbronn, in den frühen 30-er Jahren: Der Schreiner Georg Elser ist ratlos. Er kann nicht verstehen, was in seinem Land passiert. Niemand außer ihm scheint die Gefahr zu sehen, die von den Nationalsozialisten ausgeht, alle folgen Hitler begeistert und ohne zu hinterfragen.

Weil er anders denkt, wird Elser von seinen eigenen Nachbarn bedroht und schikaniert. Verzweifelt über die gesellschaftliche und politische Lage sieht sich Georg Elser schließlich in der Verantwortung, dem ganzen Wahnsinn ein Ende zu setzen. Er müsse es also sein: „Nau bens hald i.“

Diese Erkenntnis ist der Titel einer besonderen Oper, die nun in Langenau zu erleben sein wird.

In schwäbischer Mundart wird das Leben Georg Elsers in Langenau gezeigt

Als Pop-up-Oper bringen die Opernfestspiele Heidenheim das Leben Georg Elsers auf die Bühne, nun kommt das Stück auch in die Region.

Am Sonntag, 3. Juli, wird um 14 Uhr das Musiktheaterwerk in schwäbischer Mundart in Langenau auf dem Kirchplatz bei der Martinskirche zu sehen sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt.

Die Pop-up-Oper ist klein besetzt und wirkt ganz unmittelbar: Nur zwei Instrumente, Akkordeon und Trommel, reichen, um die Stimmung der Szenen tief beeindruckend zu gestalten. Florian Götz verkörpert in Gesang, Schauspiel und Mundart den Helden eindrucksvoll.

Drei Szenen in kurzen 25 Minuten lassen nicht nur Georg Elsers Entscheidungsprozess zu seinem Attentat erlebbar machen, sondern auch den Umgang mit seiner Tat nach dem Ende des Krieges und in der Wirtschaftswunderzeit.

Der Prozess in der öffentlichen Wahrnehmung von der Verachtung eines Mannes, der den Ort Königsbronn massiv verunglimpft habe zu der Heldenfigur, die er heute ist, macht nachdenklich: Wie verändert sich unsere eigene Wahrnehmung von Moral im Laufe der Zeit?