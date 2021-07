Schwäbische Alb Tourismus richtet Geschäftsstelle für Landesradfernwege ein

Der Schwäbische Alb Tourismus (SAT) übernimmt die Geschäftsstelle für Landesradfernwege im Bereich der Schwäbischen Alb und angrenzenden Tourismusregionen. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Ziel ist es, drei bereits bestehende Wege durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Qualitätsrouten zertifizieren zu lassen.

Um Baden-Württemberg zur beliebtesten Radreisedestination Deutschlands zu entwickeln, hat das Land Baden-Württemberg die „Qualitätsoffensive der Landesradfernwege“ ins Leben gerufen. Im Zuge dessen ist vorgesehen, dass alle 19 Landesradfernwege als ADFC-Qualitätsradrouten klassifiziert werden. Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung einer Geschäftsstelle.

Der Schwäbische Alb Tourismus übernimmt daher seit 1. Juli die Geschäftsstellenfunktion für den Schwäbische Alb-Radweg, den Hohenzollern-Radweg, den Alb-Neckar-Radweg sowie den Hohenlohe-Ostalb-Radweg. Die beiden letztgenannten werden im Rahmen der konzeptionellen Überarbeitung vereint und neu benannt.

Die drei Wege verbinden beispielsweise das Nördlinger Ries mit dem Bodensee oder hohenzollerische Monumente wie die Burg Hohenzollern und das Schloss Sigmaringen. Sie weisen Streckenlängen zwischen 260 und 380 Kilometern auf, welche sich auf fünf bis neun Tagesetappen verteilen, und durchqueren dabei insgesamt 15 Landkreise.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Zertifizierung beheimatet die Schwäbische Alb künftig 23 Prozent, folglich fast ein Viertel, aller in Deutschland durch den ADFC zertifizierten Touren. Bundesweit existieren derzeit 35 ADFC zertifizierte Radtouren. Bereits zertifizierte Wege der Region sind der Albtäler-Radweg, die Berg-Bier-Tour, der Kocher-Jagst-Radweg, die Remstal-Radroute, der Neckartal-Radweg und der Donau-Radweg. „Der Radtourismus in der Region wurde in den letzten Jahren konsequent ausgebaut. Dank der mittlerweile weit verbreiteten E-Bike-Nutzung durch unsere Gäste wurden auch Mittelgebirge wie die Schwäbische Alb im wahrsten Sinne erfahrbar“, sagt Mike Münzing, Vorsitzender des SAT. Die vielen Höhenmeter hätten ihren Schrecken verloren. Es sei deshalb eine große Chance mit den Landesradfernwegen das qualitativ hochwertige Rad-Netz auszubauen und zusätzlich Gäste anzusprechen. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das Vorhaben mit 165 000 Euro für die ersten beiden Jahre, was einer 60-prozentigen Übernahme der Kosten entspricht.

Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, hebt die tourismuspolitische Bedeutung der Landesfernradwege hervor: „Immer mehr Menschen erschließen sich ihre Heimat oder Urlaubsregion mit dem Fahrrad. Der Ausbau des Fernradwegenetzes ist deshalb ein wichtiger Schritt, um den nachhaltigen und umweltschonenden Tourismus weiter zu stärken.“ Durch die ADFC-Zertifizierung der Landesradfernwege könne den Gästen ein attraktives Angebot gemacht werden. Gerade im ländlichen Raum wie den Regionen Schwäbische Alb, Neckar und Hohenlohe sei das Fahrrad nicht nur ein praktisches Verkehrsmittel, sondern trage zur Lebensqualität der Menschen bei. Die Geschäftsstellen würden dabei für eine Erlebnisqualität auf hohem Niveau sorgen.