Schwaben-Whisky: Vom Schiffsbug in die Flasche

Der erste Bodensee „Schwaben-Whisky“ kommt an Gründonnerstag um 14 Uhr mit einer limitierten Auflage von 700 je 0,7 Liter-Flaschen in den Verkauf. Nachdem der inzwischen fünf Jahre alte Whisky rund ein Jahr lang im Bug des Passagierschiffes „MS Schwaben“ gelagert und dort aufgrund der unruhigen Schiffsbewegungen und der wechselnden Temperaturschwankungen einem besonderen und außergewöhnlichen Reifeprozess unterzogen wurde, steht dem Verkauf des Single Malts nichts mehr im Wege. Laut Martin Steinhauser von der Bodensee-Hausbrennerei und Weinkellerei zeichne sich der Schwaben-Whisky durch die Reduzierung des Alkohols auf 45 Volumenprozent durch einen besonders weichen Abgang aus. „Das Ergebnis hat uns gezeigt, dass unsere ,Schnapsidee’, die Eichenfässer über den Bodensee schaukeln zu lassen, voll und ganz aufgegangen ist“, so Steinhauser.

Gleichzeitig wurde der Betrieb vom Testzentrum Lebensmittel der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft zum 19. Mal mit der Unternehmensauszeichnung „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet worden.