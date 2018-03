Schwaben haben auch an der Ostsee die Nase vorn

Mit Cem Özdemir zu Besuch im EnBW-Windpark Baltic 1, der ersten kommerziellen Anlage Deutschlands auf dem Meer.

„Oh, Achtung, an Steuerbord sind die Wellen nicht so hoch“, sagt Kapitän Jan Sprenger. Zu spät. Cem Özdemir steht backbord und hat schon eine volle Ladung abbekommen. Er schüttelt sich. Lacht. Erstens, weil die Sonne vor Stralsund ihn schnell trocknen wird, zweitens, weil er 100 Meter entfernt auf die Windmasten von Baltic 1, der großen Offshore-Anlage der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)schaut. „Was Sie hier sehen, ist die Energieversorgung der Zukunft, die heute bereits beginnt“, wirbt Grünen-Chef Özdemir.

Der anatolische Schwabe Özdemir ist seefest. Und auch Andreas Renner, Leiter der Repräsentanzen der EnBW in Berlin und Brüssel, freut sich über Wind und Wellen: „Wenn es schaukelt, verdienen wir Geld.“ Schließlich unterhält die EnBW hier die erste kommerzielle deutsche Windanlage in der Ostsee.

Kapitän Sprenger weiß viel. Auf der Fahrt von Stralsund zur Windanlage erzählt er davon, wie kleine zutrauliche Vögel auf seiner Angel sitzen. Oder warum die Bewohner der Insel Hiddensee, an der er gerade vorbeifährt, schon ihr Tagessoll an Gesprächsstoff erledigt haben, wenn sie „Guten Morgen“ gesagt haben. Oder er schwärmt davon, wenn das Meer silbrig wird und die Schweinswale, 1,20 Meter lang, ungefähr 75 Zentimeter unter der Wasseroberfläche schwimmen, „den Kopf zur Seite, die Hälfte des Gehirns quasi ausgeschaltet“. Das erzählt er den grünen Besuchern natürlich gerne. Schließlich hat sich die EnBW Mühe mit den Schallminderungsprojekten gegeben, um die empfindlichen Meeressäuger nicht zu vertreiben.

Gebaut von Südwest-Tüftlern

Jan Sprenger fährt mit seinem Motor-Katamaran nicht nur Angler und Kranich-Beobachter, sondern regelmäßig auch die Besucher der EnBW-Anlage hinaus aufs Meer zu den Windmasten. In erster Linie handelt es sich um Fachpublikum. 19 baden-württembergische Stadtwerke, darunter auch Schussental, Biberach und Ellwangen, sind an der Anlage beteiligt. Auch deren Vertreter machen sich gerne mal ein Bild vor Ort – wie jetzt eben Grünen-Chef Cem Özdemir, der sich zusammen mit der grünen Bundestagsabgeordneten Kerstin Andreae umschauen will. Schließlich ist es der erste kommerziell genutzte Windpark überhaupt.

Und wer hat ihn gebaut? Richtig, natürlich die Tüftler aus Baden-Württemberg. Ein bisschen Stolz schwingt also auch bei Özdemir und Andreae, dem Grünen-Parteichef aus Urach und der Freiburger Abgeordneten mit. Özdemir hat gerade angekündigt, dass er bei der nächsten Bundestagswahl ein Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart 1 anstrebt. Bei der letzten Wahl erreichte er hier mit 29,9 Prozent das zweitbeste grüne Erststimmenergebnis bundesweit. „Es wäre ein tolles Signal, wenn ich neben Hans-Christian Ströbele, der es in Berlin zum dritten Mal packen kann, das zweite Direktmandat der Grünen bundesweit holen würde.“ Sicher ist ihm dieses Mandat genauso wenig wie der Listenplatz Nr. 2, den er anstrebt.

Umweltminister Peter Altmaier (CDU) greift süddeutsche Grünen gerne an, dass sie sich am liebsten autark mit Windenergie versorgen würden und eine Mitschuld tragen, dass der Offshore-Ausbau nicht vorankommt. „Wir dürfen nicht onshore gegen offshore ausspielen“, mahnt Özdemir. „Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir beides. Das Hauptgeschäft von Offshore-Energie werden die Mega-Städte der Zukunft sein, die an den Küsten liegen.“ Aber natürlich sieht er auch die Bürger-Windparks zu Hause gerne. Zumal man weniger Netze braucht, je mehr dezentrale Anlagen es gibt.

Videoüberwachung vom Land aus

„Ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen“, sagt René Drechsler, der Sachse von der Leitwarte in Barhöft, zu Özdemir. Hier, in dem 96-Seelen-Dorf an der Küste vor Stralsund, überwacht die EnBW sämtliche Windanlagen, von Blaubeuren bis zur Ostsee. Der Park mit den 21 Masten vor der Küste ist nicht dauerhaft besetzt, sondern wird von der Leitwarte per Video beobachtet. Bei einer Wellenhöhe von bis zu 1,4 Metern fahren die Schiffe raus, wenn die 21 Windturbinen Wartung oder Service brauchen. „Die Dorsche stehen gut im Park“, verrät Drechsler. Aber die EnBW sieht es nicht so gerne, wenn die Schiffe mit Anglern den Turbinen zu nahe kommen. Die Firma Siemens hat die Anlage erstellt, mit der die EnBW ins Offshore-Windgeschäft eingestiegen ist.

Für Cem Özdemir ist es nicht der erste Offshore-Windpark, er war gerade in Großbritannien, um die größte Windanlage überhaupt von Vattenfall zu besuchen. „Die Ostsee geht ja noch, aber die Nordsee mit größeren Wassertiefen ist eine Riesen-Herausforderung für die Anlagen-Bauer.“ Doch auch bei Baltic 1 ging nicht alles glatt. Als die Windanlage fertig war, waren die Kabel noch nicht verlegt. „Das wäre einer rot-grünen Bundesregierung nicht passiert, dass der Windpark fertig ist, aber die Kabel nicht da sind“, sagt Özdemir. „Die Energiewende wird nur funktionieren, wenn Wirtschaft und Verbraucher Planungssicherheit haben.“ Und er fügt hinzu: „Es stimmt nicht, dass die Erneuerbaren teuer sind. Das Teure an der EEG-Umlage sind vor allem die Ausnahmeregelungen. Die müssen auf den Prüfstand.“ Kerstin Andreae geht davon aus, dass Offshore langfristig die Energiepreise sinken lässt.

Neben den EnBW-Windanlagen ist eine Riesen-Trafostation ins Meer gebaut, die den neu entstehenden Windpark Baltic 2 mitversorgen soll. Der Karlsruher Energiekonzern will die erneuerbaren Energien stark ausbauen, von heute elf Prozent auf 20 Prozent bis 2020. Den Grünen ist es recht. Der Schweriner Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr meint, in Mecklenburg-Vorpommern könnte bis 2020 schon 300 Prozent des Energiebedarfs produziert werden. Cem Özdemir plädiert schnell dafür, dass man überhaupt eine Bundesregierung braucht, die etwas von Energiewende versteht. Das ist dann aber schon Wahlkampf. Stuttgart ist irgendwie auch vor Stralsund.