Schwörer-Team siegt zum Auftakt

Bei wunderbarem Frühsommerwetter ist die Alb-Gold-Triathlon-Liga in Neckarsulm in die Saison gestartet. So heißt die landesweite Liga seit dieser Saison. Mengens Triathleten traten mit zwei Frauen- und einem Männerteam an. Das Schwörer-Team der Frauen holte sich den Sieg, das neue Gaggli-Team, also die zweite Mannschaft, wurde Elfter. Für die Männer vom Stadtwerke-Team stand am Schluss ein sechster Platz in der Ergebnisliste.

Ausgetragen wurde das Rennen in Neckarsulm als sogenanntes Jagdstartrennen. In 15-Sekunden-Abständen mussten die Athleten auf einem 700 Meter langen Zickzackkurs durchs Neckarsulmer Hallenbad schwimmen. Nach dem Wechsel auf das Fahrrad galt es den bergigen und sehr anspruchsvollen fünf Kilometer langen Rundkurs viermal zu absolvieren. Ebenso bergig präsentierte sich die Laufstrecke. Eine echte Prüfung gleich zu Beginn des Jahres.

Teamchef Peter Heudorfer musste vor dem Start des Schwörer-Teams noch eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Jule Sauer sagte wegen einer Verletzung ihren Start kurzfristig ab. So mussten Lena Berlinger, Karoline Brüstle und Neuzugang Lena Hackenjos unbedingt das Ziel erreichen, damit die Mannschaft in die Wertung kam. Alle drei schwammen Top-Zeiten und legten damit den Grundstein für eine gute Platzierung. Auf der Radstrecke zeigte Lena Berlinger was sie in den Beinen hat. Sie nahm der Konkurrenz drei bis fünf Minuten ab und verabschiedete sich damit endgültig in Richtung Sieg vom Rest des Feldes. Auf der Laufstrecke verwaltete Lena Berlinger ihren deutlichen Vorsprung. Eine bessere Laufzeit hatte nur Mannschaftskollegin Karoline Brüstle, die am Ende eine Minute vor der Drittplatzierten lag. Lena Hackenjos machte mit Platz 13 den Sack für den Teamsieg zu. Karlsruhe und Murr kamen auf die Plätze zwei und drei. „So kann es weitergehen“, fasste der sportliche Leiter zusammen.

Das neu formierte Gaggli-Team TV Mengen, also die zweite Frauenmannschaft, startete mit Eigengewächsen. Annika und Veronika Köhler, Leonie Sauer und Maren Haubner gaben ihr Landesligadebut. Als gewohnt gute Schwimmerinnen lagen alle vier nach der ersten Teildisziplin noch gut im Rennen. Doch auf der selektiven Radstrecke spürten sie die Härte der Erwachsenenliga und ließen einige Minuten liegen. Maren Haubner musste in dieser Phase das Rennen mit einem platten Reifen sogar ganz aufgeben. Die Gesamtränge 22 für Annika Köhler, 28 für Leonie Sauer sowie 41 für Veronika Köhler bedeuteten in der Endabrechnung Platz elf. Peter Heudorfer freute sich dennoch über den gelungenen Einstand des neuen Teams: „Sobald die Radstrecken flacher werden, kommt unsere Schwimmstärke zum Tragen.“

Henes stark im Laufen

Der sportliche Leiter der Männer, Stefan Vollmer, erhoffte sich vom Stadtwerke-Team eine vordere Platzierung. Denn mit Bundesligastarter Frederik Henes, dem starken Radfahrer Patrick Reger sowie Veit Hönle standen drei erfahrene Athleten am Start. Sie wurden ergänzt durch Tobias Gärttner und Junior Lukas Müller. Frederik Henes lag zwar nach dem Schwimmen etwa eine halbe Minute hinter den Topleuten und verlor auch auf dem Rad noch einmal Zeit. Doch in seiner Paradedisziplin, dem Laufen, machte er mit Bestzeit wieder einige Plätze gut und wurde Dritter. Tobias Gärttner musste eine mäßige Schwimmleistung durch Druck auf dem Rad und beim Laufen wieder wettmachen. Er belegte Platz 26, und lag damit vier Ränge vor Veit Hönle, bei dem es gerade anders herum lief. Nach starker Schwimmleistung gab er Platz um Platz ab. Neuling Lukas Müller schlug sich wacker. Mit einer ausgeglichen Leistung kam er auf Rang 57 ins Ziel. Patrick Reger hatte Pech. Ein technischer Defekt am Fahrrad zwang ihn zur Aufgabe. Insgesamt belegte das Stadtwerke-Team den sechsten Platz. Es gewann die heimische Mannschaft aus Neckarsulm vor Heidelberg und Calw. „Heute hatten wir etwas Materialpech, sonst wäre mehr drin gewesen“, sagte Stefan Vollmer. „In drei Wochen in Forst werden die Karten neu gemischt.“