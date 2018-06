Schwächelnder Photovoltaik-Markt: Diehl Controls streicht in Wangen 50 Stellen in der Fertigung

Nach der Amtzeller Schnell AG reduziert mit Diehl Controls binnen weniger Wochen das zweite Unternehmen im Raum Wangen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien die Zahl seiner Beschäftigten. Der Teilkonzern der Nürnberger Diehl-Gruppe baut am Standort Wangen wegen der anhaltend schwachen Entwicklung des Photovoltaik-Markts 50 Arbeitsplätze in der Fertigung ab. Für die betroffenen Mitarbeiter greift laut Unternehmen ein mit Betriebsrat und IG Metall vereinbarter Sozialplan. Der wurde von allen Beteiligten am Dienstag unterzeichnet, die Mitarbeiter wurden davon bereits benachrichtigt.

Seit Mitte 2011 sind bei Diehl Ako, der Führungsgesellschaft von Diehl Controls in Wangen, die Produktionskapazitäten in den drei Fertigungscentern nicht voll ausgelastet. Das liegt vor allem an der schwachen Entwicklung des Photovoltaik-Marktes, die aus Sicht des Unternehmens zum großen Teil auf die kontroversen politischen Diskussionen und die unklare Entwicklung über den Rahmen der Förderungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. „Der Markt ist wie abgeschnitten“, sagt Dieter Neugebauer, Sprecher des Bereichsvorstands bei Diehl Controls. „Etwa 30 Prozent des Kundenstamms steckt in Schwierigkeiten.“

Der fehlende Absatz wirkt sich auch auf die Geschäftszahlen aus. Nach dem Boom-Jahr 2010 mit einem Photovoltaik-Umsatz von 78Millionen Euro folgten 2011 (45 Millionen) und 2012 (rund 50 Millionen) eher magere Zeiten. Auch für dieses Jahr erwartet Dieter Neugebauer keine „deutliche Belebung“ des Photovoltaik-Absatzes. Daran konnte auch die von der Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares AG gegründete Platinum GmbH nichts ändern, an die Diehl Ako in diesem Frühjahr Entwicklung, Vertrieb und Service der Photovoltaik abgegeben hatte. „Das war zwar ein richtiger Schritt. Aber wir sehen, dass wir die Trendwende nicht so schnell hinkriegen, wie wir es bräuchten“, so Neugebauer weiter.

Dennoch habe das Unternehmen versucht, die zu geringe Auslastung so lange und so gut wie möglich zu überbrücken. In den vergangenen beiden Jahren hätten jedoch die Auflösung befristeter Arbeitsverhältnisse, die Ausreizung von flexiblen Arbeitszeitkonten, umfangreiche Qualifizierungsangebote und zuletzt die Einführung von Kurzarbeit seit März 2013 nicht ausgereicht, um die strukturellen Überkapazitäten auf Dauer zu kompensieren.

Die Folge: Die drei Fertigungscenter werden auf zwei Meisterbereiche konzentriert, um damit überflüssige Schnittstellen abzubauen und Synergien zu nutzen. Die Konsequenz daraus ist ein Personalabbau von rund 50 Beschäftigten. „Dieser Einschnitt ist sehr bedauerlich und er tut uns auch deshalb weh, weil es erfahrene, zuverlässige Mitarbeiter trifft“, sagt Neugebauer. „Leider ist dieser Schritt unumgänglich. Wenn wir untätig bleiben, würden wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts in Gefahr bringen.“

Alle vom Personalabbau betroffenen Mitarbeiter bekämen das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, die am 1.November gegründet werden soll. Diese beschäftige sie für ein volles Jahr weiter, bei Lohnfortzahlung in Höhe von 80 Prozent des letzten Nettogehalts. Die Transfergesellschaft unterstütze die Betroffenen mit Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei der Jobsuche. Zusätzlich bekämen alle ausscheidenden Mitarbeitender eine Abfindung. Ältere Mitarbeiter (ab 52Jahren) seien nicht betroffen, bei ihnen würden Altersteilzeitvereinbarungen greifen.

„Grundsätzlich ist das Unternehmen – auch am Standort Wangen – wirtschaftlich stabil“, betont Neugebauer. Im Geschäftsbereich Smart Home (Energiemanagement) baue man auf eine positive Entwicklung in den nächsten Jahren. Im Bereich Appliance (Hausgeräte) sei Diehl Controls Marktführer, hier sei mit Betriebsrat und IG Metall zudem eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2015 vereinbart worden. Dies vor dem Hintergrund, dass ab 2015 ein großer Auftrag von Liebherr zu einer guten Auslastung in der Fertigung beitragen werde.

Durch den Personalabbau verringert sich die Mitarbeiterzahl bei Diehl Controls in Wangen auf etwa 580. „Wir sind dann bei einem normalen Geschäft für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Bereichsvorstandssprecher Dieter Neugebauer. Und: „Man muss sich trotz der schlechten Nachrichten um den Standort keine Sorgen machen.“