Schwäbisch Haller Freilichtspiele suchen Statisten

Wer Lust hat, diesen Sommer in die „wilden 20er Jahre“ einzutauchen, hat jetzt die Chance, sich als Statist bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall zu bewerben. Für die Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ suchen die Freilichtspiele noch mehrere Herren, die als Berliner Stadtbewohner und als feierfreudige Barbesucher auf der Großen Treppe vor Sankt Michael stehen möchten.

Chanson und Schlager, Charleston und Swing machen die Musikwelt jener Jahre zwischen den Weltkriegen aus – frech und frivol, witzig und politisch. Mit dieser Revue, die ganz ohne Dialoge auskommt und sich nur über ihre Lieder erzählt, erfüllen sich die Kreativköpfe Heiko Lippmann und Christian Doll einen lange gehegten Traum. Als Regisseur der Uraufführung konnte mit Ulf Dietrich ein Berlin-Spezialist gewonnen werden, der auf viele Jahre am Friedrichstadtpalast und am Theater des Westen sowie eine stolze Reihe eigener Revuen zurückblicken kann. Er führt in der „Bar zum Krokodil“ acht Menschen auf der Suche nach Liebe und Lust durch das schillernde Jahrzehnt.

Doch für ein echtes Großstadttreiben auf der Großen Treppe braucht es noch Verstärkung. Wer also als Statist mitwirken möchte bei „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“, sollte zwischen 16 und 50 Jahre alt sein und möglichst an allen Spielterminen, bei den Endproben sowie auch bei ausgewählten Proben im Vorfeld zur Verfügung stehen. Körperliche Fitness ist von großem Vorteil, da sich Statisten viel über die große Treppe bewegen werden und es die ein oder andere (Koffer-) tragende Rolle zu besetzen gibt.

Eine kleine Aufwandsentschädigung wird es für Statisten geben. Feste Proben- und Vorstellungstermine für Statisten sind die Abende vom 30. Juli, 1. bis 5. August, 7. bis 12., 18. und 19. sowie vom 21. bis 24. August, jeweils ab circa 18 Uhr. Dazu kommen einige Probentermine im Laufe des Juli.