Schussenrieder Fuhrmannstag lockt viele Besucher an

Bad Schussenried - Tausende Besucher sind am Donnerstag bei gutem Wetter zum 23. Fuhrmannstag nach Bad Schussenried gekommen. 107 Gruppen zogen als Gespanne, hoch zu Ross oder als Fußgruppen in einem farbenprächtigen Festzug durch die Straßen. Der jährlich am 3. Oktober stattfindende Fuhrmannstag ist der Höhepunkt des Schussenrieder Oktoberfests.

Beim Festzug reihten sich die von herausgeputzten Rössern gezogenen Wagen, Geräten und Kutschen, mit bestens gelaunten Fuhrleuten nahtlos aneinander. Optische Abwechslung in das Pferdespektakel brachten Gespanne mit Geißen, Ponys, Kühen oder Esel. Musikalisch aufgelockert wurde das farbenprächtige Schauspiel durch den berittenen Fanfarenzug aus Altshausen sowie mitfahrende Musikgruppen, Jagdhornbläser und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Biberach. Alles zusammen ergab ein buntes Potpourri für Augen und Ohren der begeisterten Zuschauer. Vor allem in der Wilhelm-Schussen-Straße säumten die Besucher den Festzugweg in mehreren Reihen hintereinander.

Vor dem Festzug begrüßte Franz Mayerföls die in einer Kutsche bei der Ehrentribüne vorfahrende Geistlichkeit. Der katholische Pfarrer Nicki Schaepen und sein evangelische Kollege Georg Maile hatten zuvor die teilnehmenden Pferde und die Fuhrleute gesegnet. Nach einem kurzen Segensgebet bat Pfarrer Schaepen um die Fürsprache und den Segen für einen gelungenen Fuhrmannstag.

Auf der Ehrentribüne bei der Brauerei moderierte Wolfgang Mayerföls, der ebenfalls Fuhrmann ist, den Festzug mit launischen Kommentaren. Bei ihm sprudelte sein Wissen über Pferde, Fuhrleute und die Wagen wie ein Wasserfall heraus. Witzige Kommentare sorgten für viel Heiterkeit bei Ehrengästen und Zuschauern.

Aus ganz Oberschwaben, dem Allgäu, dem Schwarzwald, dem Unterland und sogar aus der Schweiz waren Gespanne zu sehen. „Man muss hier einfach dabei sein“, sagte ein junger Kutscher, der zwei Pferde eingespannt hatte. Der Höhepunkt des Umzuges war wieder der von acht Pferden gezogene Festwagen der Schussenrieder Brauerei. Als originelle Mauser von Hervetsweiler waren Rosa Eisele, Adelinde Braun und Maria Ege mit dem von Victoria Mayerföls gefahrenen Ponygespann am Start.

Ein Pferdeliebhaber aus Markdorf meinte am Ende gutgelaunt: „Das war wirklich ein toller Festzug mit wunderbaren Gespannen“. Senior-Brauereichef Jürgen Ott, der zusammen mit Franz Mayerföls den Fuhrmannstag ins Leben gerufen hat, sagte nach dem Festzug: „Es war wieder ein schöner Festzug. Gott sei Dank hat der Wettergott mitgespielt“. Er habe immer Sorge, dass mit den Pferden ja nichts passiert. Heute sei für ihn ein besonderer Freudentag, denn im Oktober vor 50 Jahren habe er die Brauerei von seinem Vater übernommen.