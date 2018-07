Bei der Generalversammlung in der „Alten Schule“ in Eriskirch hat Schussenhexen-Zunftmeisterin Silvia Braunschweig neben den anwesenden Mitgliedern auch Bürgermeister Markus Spieth begrüßen können. Dabei stand die Hilfe für die an Leukämie erkrankte Jacqueline Schuster im Vordergrund.

Zeugwart Astrid Müller verlas eine Dankeskarte von Jacqueline Schuster. Die Schussenhexen hatten ihr und ihrer Familie eine Spende aus der Vereinskasse zukommen lassen. Allerdings ist die Behandlung noch nicht abgeschlossen und kostet weiterhin viel Geld. Deshalb wurde auch an diesem Abend für sie gesammelt. Es wurden sieben Mitglieder neu aufgenommen. Gruppenführerin Sabrina Donner verlas den gemeinsamen Bericht der Gruppenführerin und Schriftführerin. Die Schussenhexen nahmen in der vergangenen Fasnet an elf Umzügen und sieben Einsprüngen teil. Highlight war die erstmalige Teilnahme am Umzug in Friedrichshafen mit 76 Hexen, gefolgt von Langenargen mit 72 Hexen. Bei den Einsprüngen war der Kappenabend der Feuerwehr mit 31 Hexen am besten besucht. Auf dem Ball in Fischbach waren es immerhin 21 Hexen. Im Vorjahr fand eine Generalversammlung statt, bei der Silvia Braunschweig als Zunftmeisterin und Astrid Müller als Zeugwart in diesem Jahr in ihren Ämtern bestätigt wurden. Als Gruppenführerin wurde Sabrina Donner neu gewählt, da Fabian Vanderstraeten sich nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stellte.

Auch die bisherige Schriftführerin, Tanja König, legte ihre Position nieder. Dieses Amt hat Andrea Enderle übernommen. Des Weiteren fanden im Vorjahr zwei Mitgliederversammlungen statt. Außerdem traf sich die Vorstandschaft zu sieben Vorstandssitzungen. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 189 Mitglieder – davon 148 aktiv sprungberechtigte Mitglieder, 22 passive Mitglieder und 19 Mitglieder, die noch kein Häs haben. Derzeit sind 147 Erwachsene und 42 Kinder bei den Schussenhexen Mitglied. Termine für dieses Jahr sind der Umbau des Hexenwagens, verschiedene Gaudi-Turniere bei befreundeten Zünften und die Bewirtung des Konzertes des Männergesangvereins. Auch in diesem Jahr konnte Zunftmeisterin Silvia Braunschweig einige Mitglieder für die fünf- oder zehnjährige Mitgliedschaft ehren.