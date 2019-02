Schultheater zeigt „Die zertanzten Schuhe“

Lindau (lz) - Das Unter- und Mittelstufentheater des Bodensee-Gymnasiums präsentiert am Mittwoch, 27. Fbruar, und Donnerstag, 28. Februar, im Musiksaal der Schule das Stück „Die zertanzten Schuhe“ nach den Gebrüdern Grimm nach einer Idee von Marlene Skala. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Außerdem ist das Stück am Freitag, 1. März, um 14 Uhr zu sehen. Zu dieser Sondervorstellung werden auch Gäste aus Lindauer Seniorenheimen und Kindergärten das Stück miterleben, teilt die Schule mit.

Wie heißt es so wunderbar geheimnisvoll und eben märchenhaft bei den Gebrüdern Grimm:„ Und da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder.“ Ganz so märchenhaft geht es auf der Bühne nicht zu. Denn die neun Prinzessinnen dieser Aufführung sind moderne Mädchen, die sich einen wahren Zickenkrieg um die Qualitäten ihrer Traumprinzen liefern. Des Nachts tanzen sie heimlich und leidenschaftlich mit ihnen. So will die eine einen gutaussehenden Filmstar mit Sportwagen, die andere ein Genie wie Einstein. Sie jagen Phantombildern und einem Klischee von Liebe nach, das sie die Wirklichkeit immer mehr vergessen lässt. Der königliche Vater muss hilflos zusehen und ihm bleibt nur kopfschüttelnd übrig, die hohen Rechnungen für immer neue Schuhe zu begleichen. Doch zum Glück gibt es da den Spiegel. Der Ärmste hat schon vieles gesehen und sehnt sich nach den guten alten Zeiten zurück, nach den wirklich schönen und vornehmen Prinzessinnen, wie Isidora, der Langhalsigen oder Schneewittchen. Mit seinen gereimten und schonungslos ehrlichen Kommentaren über die eitlen, sich in ihm spiegelnden Mädchen führt er die Zuschauer durch das Stück und hoffentlich zum Happy End.