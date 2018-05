Zäsur nach 32 Jahren: Am Dienstag sind die Umzugswagen in der Hügelstraße in Kehlen vorgefahren und haben das Mobiliar aus dem Staatlichen Schulseminar Meckenbeuren aus- und in Weingarten wieder eingeräumt. Der Standortwechsel, mit dem aus dem Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GWHRS) Meckenbeuren das Seminar Weingarten wird, geht in den Pfingstferien über die Bühne.

So ist es auch der Homepage zu entnehmen, die noch die Adresse „seminar-meckenbeuren.de“ trägt. Da heißt es: „Ab 22. Mai 2018 wird das Seminar an seinen neuen Standort Weingarten, Danziger Straße 3, umziehen. Wir sind in den Pfingstferien noch ohne Telefonanschluss und Internetzugang. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir hoffen, ab 4. Juni 2018 wieder per E-Mail für Sie erreichbar zu sein. Bitte beachten Sie die Abwesenheitsnotizen.“

Nicht nur an der Telefonanlage hakt es noch, verdeutlicht Hermann Zettler vom Amt für Bau und Vermögen, das sich von Landesseite um die Anmietung der Immobilie kümmert. „Nicht ganz glücklich“ zeigt sich der Ravensburger Amtsleiter auf SZ-Anfrage, dass sich der vereinbarte Einzugstermin 1. Mai nicht halten ließ – bedeute dies doch immer einen Mehraufwand für alle Betroffenen (speziell natürlich für die künftigen Nutzer).

Künftige Nutzung ist offen

„Die Arbeiten sind kurz vor dem Zieleinlauf“, beschreibt Hermann Zettler den Zustand. Zu dem gehört freilich auch, dass ein mobiler Außenaufzug angebracht werden musste, da die im Haus befindlichen Aufzüge erst im Lauf dieser Woche abgenommen würden.

Zugesichert sei, dass die Arbeiten bis 1. Juni beendet sein sollen, sodass der Seminarbetrieb nach den Ferien am 4. Juni wie geplant starten kann.

Und in Kehlen? Hier waren sowohl das Seminar für Sonderpädagogik (Erdgeschoss) als auch jenes für Grund-, Werkreal-, Haupt-, und Realschulen (unter der Leitung von Karl Handschuh) in der Hügelstraße untergebracht. Auf drei Gebäude waren sie hier verteilt – auf das Dorfgemeinschaftshaus (Teilnutzung), auf das Geschäftshaus, in dem auch die Kegelsportanlage untergebracht ist, sowie benachbart dazu im Obergeschoss der vormaligen Volksbank.

Was an allen drei Standorten mit den nun leerstehenden Räumen passiert, ist noch offen.

Die Chronologie:

1981: Im Februar startet das staatliche Seminar für schulpraktische Ausbildung – dies in Tettnang, da dem dortigen Schulamt zugeordnet

1986: Das Seminar zieht um ins Dorfgemeinschaftshaus Kehlen. Im Lauf der Jahre ändert es den Namen in „Staatliches Seminar für Lehrerbildung und Didaktik“

1996: Gerhilde Fleischer reicht den Führungsstab weiter an Siegbert Groß. Auf ihn folgt 2007 Karl Handschuh als Seminardirektor, seit 2016 von Anna Pinzger als Stellvertreterin unterstützt.

1997: Das expandierende Seminar belegt zusätzlich über der Kegelsportanlage Räume sowie seit einigen Jahren im Nachbargebäude, das sich im Besitz der Volksbank befindet.

2016: Die Seminare in Meckenbeuren wachsen – jenes für GWHRS gar zum Doppelseminar, das nun auch künftige Realschullehrer ausbildet. „Ein höherer Raumbedarf“ entsteht, der am Ort nicht abbildbar scheint.

2017: Im Sommer ist klar: Das Seminar wird ein neu zu bauendes Objekt in Weingarten anmieten. (rwe)