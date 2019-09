Schulsekretärin Ursula Horn feiert Dienstjubiläum

Seit mehr als 20 Jahren ist Ursula Horn (Foto: GS Oberer Graben) nicht nur Schul- und Chefsekretärin an der Grundschule am Oberen Graben in Leutkirch. „Vielmehr ist sie noch stets kompetente und freundliche Anlaufstelle für alle Belange des Schullalltags. Ihre breite Unterstützung, die sie den Lehrern, Eltern, Schülern, der Schülerbetreuung und auch dem Schulförderverein bietet, ist vorbildlich und außergewöhnlich“, sagte Schulleiter Raymund Praschak bei einer kleinen Feier zum Schuljahresstart im Kreise des Kollegiums, teilt die Schule mit. „Ein hohes Maß an Identifikation mit ihrer Schule zeichnet Frau Horn aus. Das gesamte Schulteam schätzt ihre offene, zuvorkommende und unaufgeregte Unterstützung sehr.“ Als kleines Dankeschön gab es für Ursula Horn einen bunten Blumenstrauß und lang anhaltenden Beifall vom Kollegium. (sz)