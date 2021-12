Schulmuseum ist auch in den Weihnachtsferien geöffnet

Das Schulmuseum Friedrichshafen ist auch in den Weihnachtsferien dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember bleibt es geschlossen.

Zu einer besonderen Kostümführung lädt Museumsführerin Margarete Zinser als „Fräulein Lehrerin“ ein. Am Sonntag, 26. Dezember, zeigt sie von 15 bis 16.30 Uhr, wie man Weihnachten vor 100 Jahren gefeiert hat – mit Liedern, Spielen und Basteleien der damaligen Zeit.

Am Donnerstag, 30. Dezember, sowie am Donnerstag, 6. Januar, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr, entführen kurze Ferienführungen in die Welt der Schule von anno dazumal. In den historischen Klassenräumen wird Schulgeschichte mit allen Sinnen erlebbar, eine willkommene Abwechslung nach den faulen Feiertagen.

Für alle Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich – per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder zu den Besuchszeiten telefonisch unter 07541/20355600. Im Schulmuseum selbst gilt die 2G+-Regelung.