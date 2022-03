Schulkunstausstellung in der Galerie Lände in Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Am Freitag wurde in der Galerie „Lände“ in Kressbronn die regionale Schulkunst-Ausstellung eröffnet. Das Thema „Natur und Zeit“ hatte Schüler aus allen Schularten im Bereich des Staatlichen Schulamts Markdorf angeregt, sich künstlerisch mit Zeichnung, Farbe oder plastisch auszudrücken. Entstanden ist eine beeindruckende, bunte Ausstellung, die in der kommunalen Galerie Lände in Kressbronn einen professionellen Rahmen findet. Uli Schubert, Lehrer am Welfen-Gymnasium und Teil des siebenköpfigen Schulkunst-Teams, beschrieb in der Rede zur Eröffnung, dass Kunst die Zeit anhalte, den Wandel spielerisch erkunde. Nach einer liebevoll inszenierten Dino-Ei-Parade von Schülern des Bildungszentrums Parkschule Kressbronn fasste Nele Gerhard, die als Vertreterin des landesweiten Schulkunst-Programms extra aus Stuttgart zur Vernissage angereist war, zusammen: „Die Schulkunst lebt“. Zehn Schulen aller Schularten vom SBBZ bis zum Gymnasium haben sich beteiligt. Aus dem Schussental sind die Realschule Weingarten und das Welfen-Gymnasium mit mehreren Arbeiten vertreten.

Die Ausstellung dauert bis 24. April, Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag 15–17 Uhr, Sonntag 14-17 Uhr, Eintritt frei.