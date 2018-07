Im kommenden Jahr soll sowohl bei der Martinschule in Laichingen als auch bei der Kaufmännischen Schule in Ehingen das Thema Heizung angegangen werden. Priorität hat in beiden Fällen ein möglicher Anschluss an die bestehenden Wärmenetze in Laichingen oder Ehingen. Wenn dies nicht möglich ist, würde die Alternative einer eigenen Heizungsanlage mit Pellets oder Holzhackschnitzeln favorisiert. Außerdem wird die Kreisverwaltung zu diesem Thema wieder einen umfassenden Energiebericht im Mai 2010 vorlegen.