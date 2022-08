Schule schwänzen ist erlaubt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Altshausen - Am Mittwoch, 22. Juni wurde unser 5. Klässler Lukas von einer aufmerksamen Polizeistreife angehalten und gefragt, ob er um 10 Uhr vormittags nicht in der Schule sein sollte. Normalerweise schon, konnte er den Polizisten antworten, aber heute nicht. Denn Lukas war einer der 85 (von 110 möglichen!) Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 der HPV, die einen Tag lang nicht in die Schule kamen, um stattdessen Geld zu verdienen.

Er war auf dem Weg zur Pizzeria „Vesuvio“, wo er drei Stunden in allen Bereichen half. Den verdienten Lohn behielten Lukas und seine Schulkameradinnen und -kameraden aber nicht für sich, sondern spendeten ihn komplett für Bildungsprojekte in Afrika. Neben Verwandten und Nachbarn zeigten sich sehr viele örtliche Arbeitgeber meist zum wiederholten Mal offen für unsere Aktion - vielen Dank dafür! Auch mehrere Landwirte konnten auf einsatzfreudige Helfer/-innen bauen.

Über 2000 Euro wurden dadurch erarbeitet, fast 24 Euro pro Schüler/-in! Besonders fleißig war die Klasse 5, die mit insgesamt 598 Euro am meisten Geld verdiente. An der „Aktion Tagwerk“ (www.aktion-tagwerk.de) beteiligen sich ungefähr 190 000 Schüler/-innen an 590 Schulen in ganz Deutschland, mit deren Gesamterlös (er betrug rund 1,4 Millionen Euro) bedürftige Kinder in Uganda, Ruanda und weiteren afrikanischen Ländern beim Bau von Schulen, dem Kauf von Schulbüchern, dem Essen in Schulküchen undsoweiter kräftig unterstützt werden. In den letzten beiden Jahren war coronabedingt die Durchführung der Aktion leider nicht möglich, so dass viele Projekte stark eingeschränkt werden mussten. Umso schöner ist es, dass nun wieder ein Beitrag für eine bessere und gerechtere Welt geleistet werden konnte.

Der größte Respekt gilt unseren Schüler:innen für ihre Bereitschaft, sich für größere Bildungschancen Gleichaltriger einzusetzen.