Schule Schloss Salem erneut als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet

Salem (sz) - Mit der Jubiläumsausgabe „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2022“ präsentiert der ZEIT-Verlag einen Bildband über knapp 200 Marken, von „Abus“ über „Persil“ bis zu „Zwiesel Glas“. Die Schule Schloss Salem steht dabei als gemeinnützige GmbH modellhaft für den schulischen Bildungsbereich und die Internatsidee in Deutschland. Pro Produktgattung wird nur eine Marke prämiert, heißt es in der Pressemitteilung der Schule Schloss Salem.

Seit Anfang 2018 werden die „Deutschen Standards“ unter dem Dach der ZEIT Verlagsgruppe publiziert. Die „Marken des Jahrhunderts“ feierten am 10. Februar in Berlin ihre Buchpremiere. Die festliche Veranstaltung fand im Bundeszimmer des Hotel Adlon mit Blick auf das Brandenburger Tor statt. Dr. Florian Langenscheidt überreichte dort persönlich die Markentrophäe und Urkunde an Thomas Obitz, Geschäftsführer und Wirtschaftsleiter der Schule Schloss Salem, Peter Gottstein, Leiter der Abteilung Marketing, und Silke Stahl, Mitarbeiterin Public Relations.

Dr. Florian Langenscheidt gibt das Buch seit 2002 in einem Turnus von drei Jahren heraus: „Innerhalb der sehr umfangreichen Neubearbeitung, der eine über zweijährige intensive Vorbereitung vorausgegangen ist, ist ein Punkt für mich von besonderer Bedeutung, die Evaluation. Sie ist eine kleine Revolution. Unser Nachdenken über Marken, den Weg von einer Marke zu einer „Marke des Jahrhunderts“ haben wir systematisiert und uns dabei Regeln auferlegt, die wir transparent in einem Regelwerk darlegen“