Schule legt Wert auf Gesundheitsförderung

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen. Dabei unterstützt sie Klasse2000, das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. An der Grundschule Altheim ist seit 2007 das Programm Klasse2000 fest verankert. Die Schule wurde zum fünften Mal mit dem Klasse2000-Zertifikat ausgezeichnet.

Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Es müssen mindestens 75% aller Klassen am Programm teilnehmen (bei uns sind es 100%), das Programm ist fest im Schulprofil verankert und die Gesundheitsförderung spielt nicht nur im Unterricht, sondern im ganzen Schulleben eine wichtige Rolle.

Die Schulleiterin und das Kollegium stehen voll hinter dem Programm Klasse2000. Sie werden dabei von ihrer langjährigen Gesundheitsförderin Sabine Weidner tatkräftig unterstützt.

In Form von Patenschaften über den Lions-Club Bad Buchau-Federsee wird Klasse2000 finanziert. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, für die seit 2007 zu 100% übernommenen Kosten.

„Nur wenn wir unseren Körper kennen und wissen, wie wunderbar er aufgebaut ist und funktioniert, können wir ihn auch schützen“, das geben wir unseren Kindern der Grundschule Altheim mit auf den Weg ins Leben.