Schule beginnt: Automobilclubs raten von Elterntaxis ab

Nach sechs Wochen geht für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg und so auch im Kreis Ravensburg am Montag wieder der Alltag los: Die Schule fängt an. Rund um Schulen herrscht zu Unterrichtsbeginn und -schluss oft das reinste Verkehrschaos. Dabei sind gerade die ABC-Schützen noch völlig ungeübt im Straßenverkehr und vermögen Gefahren noch nicht richtig einzuschätzen.

Die Botschaft mehrerer Automobilverbände und so auch des Clubs Kraftfahrer-Schutz (KS): Autofahrer sollten ganz besonders im Bereich von Schulen äußerst vorsichtig und vorausschauend fahren – und möglichst Elterntaxis vor Schulen vermeiden.

Tausende Erstklässler sind ab Montag wieder auf dem Schulweg unterwegs.

Gerade die ABC-Schützen, aber auch ältere Grundschüler sind die am stärksten gefährdete Gruppe im Straßenverkehr. Denn sie werden von Autos aufgrund ihrer Größe leicht übersehen, teilt der Automobilclub KS mit.

Kinder können Gefahren des Straßenverkehrs nicht einschätzen

Zugleich seien die Kinder selbst noch nicht im Straßenverkehr geübt: Sie können Gefahren, wie etwa die Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge, nicht richtig einschätzen, kennen die Verkehrs- und Verhaltensregeln noch nicht oder sind schlichtweg vom Straßenverkehr abgelenkt, vor allem wenn sie mit Mitschülern unterwegs sind.

„Höchstmögliche Sicherheit auf dem Schulweg sollte daher absolute Priorität haben. Hier sind alle Verkehrsbeteiligten gefragt, vor allem in der Nähe von und direkt vor Schulen mit äußerster Vorsicht und größter Aufmerksamkeit zu fahren, sich streng an die Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsvorgaben zu halten und immer mit plötzlich auf die Straße laufenden Kindern zu rechnen“, machen die Verkehrsexperten des Automobilclub KS deutlich.

Verkehrserziehung statt Bringservice im Auto

Der Appell des Clubs lautet daher: Verkehrserziehung statt Bringservice im Auto. Denn idealerweise sei man zur Schul-Rushhour gar nicht erst mit dem Auto vor der Schule unterwegs. „Der weitaus größte Teil des Verkehrschaos vor allem vor Grundschulen wird durch Eltern verursacht, die ihre Kinder bringen oder abholen.“

Was gut gemeint sei – nämlich den Schulweg der eigenen Kinder möglichst sicher zu gestalten –, verkehre sich jedoch ins Gegenteil. „Zugeparkte Gehwege, Autos in zweiter Reihe und abenteuerliche Wendemanöver werden für die ABC-Schützen, die sich ihren Weg durch den Verkehr bahnen müssen, zur Unfallgefahr“, warnt der Automobilclub KS.

ADAC: Mütter und Väter schießen mit Elterntaxis über das Ziel hinaus

Auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) betont: „Kinder sollten früh und altersgerecht an den Straßenverkehr herangeführt werden und den Schulweg selbstständig absolvieren.“ Risikobewusstsein und Verständnis für den Straßenverkehr würden Kinder allerdings nicht entwickeln, wenn sie von den Eltern regelmäßig mit dem Auto zur Schule gebracht würden.

Fazit des ADAC: „Mütter und Väter wollen nur das Beste für ihre Kinder – mit dem Elterntaxi schießen sie allerdings häufig übers Ziel hinaus. Durch Überbehüten verzögern sie die Entwicklung ihres Nachwuchses hin zu selbstständigen Verkehrsteilnehmern.“

Gemeinsam den sichersten Schulweg einüben

Stattdessen könnten Eltern einen großen Teil zur Verkehrserziehung ihrer Kinder beitragen, indem sie ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherbringen, wie der Automobilclub KS erläutert. Schon vor der Einschulung sollten sie beispielsweise gemeinsam den sichersten (nicht den kürzesten) Schulweg einüben und das richtige Überqueren von Straßen trainieren, raten die Verkehrsexperten vom Automobilclub KS.

Zusätzlich werde die Verkehrserziehung in der Schule weitergeführt und beinhalte zum Beispiel das Erkennen von Gefahrenstellen und das richtige Verhalten an Ampeln und Zebrastreifen, Bushaltestellen sowie generell beim Überqueren von Straßen.